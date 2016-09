SPIEGEL-Gespräch mit Zygmunt Bauman "Eine tief greifende Angst, dass das Überleben der Gesellschaft bedroht ist"

Zweimal in seinem Leben musste Bauman Polen verlassen: 1925 in Posen geboren, floh er mit seiner Familie bei Kriegsausbruch 1939 vor den Deutschen in die Sowjetunion. Als politischer Offizier kehrte er zurück. Nach seinem Studium lehrte er an der Universität Warschau Soziologie. 1967 trat er aus der Kommunistischen Partei aus, verlor anschließend seine Professur und emigrierte nach Israel, wo er 1971 überraschend einen Ruf an die University of Leeds erhielt. In zahlreichen Arbeiten ("Postmoderne Ethik", "Verworfenes Leben", "Flüchtige Moderne") analysierte er die Prekarität der Lebensverhältnisse in der globalisierten Gegenwart. Dabei prägte er den Begriff von der "liquiden", verflüssigten Moderne. Sein neuer Essay über Migration und Panikmache ("Die Angst vor den anderen") erscheint nächste Woche im Suhrkamp Verlag. Seit dem Tod seiner ersten Frau lebt Bauman in Leeds mit der Soziologin Aleksandra Kania, der Tochter des ehemaligen polnischen Parteichefs Bolesaw Bierut.

SPIEGEL: Herr Professor Bauman, Sie waren selbst Flüchtling. Was lösen die Schlagzeilen über die Migrationskrise, die Europa zu überwältigen droht, bei Ihnen aus?