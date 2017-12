Christen, Muslime, Juden Drei Weltreligionen, ein Gott

REUTERS Muslimische Gläubige vor dem Felsendom in Jerusalem

Der Islam - e in Gott, sein Prophet, sein Gesetz

Mit rund 1,6 Milliarden Gläubigen ist der Islam heute nach dem Christentum die zweitgrößte und am stärksten expandierende Weltreligion. Auf dem Gebiet des heutigen Deutschland gibt es muslimische Spuren schon seit dem 17. Jahrhundert. Die ersten muslimischen Vereine wurden in den Zwanzigerjahren in Berlin gegründet. In der Bundesrepublik stieg die Zahl der Muslime dann spürbar an - durch Arbeitsmigranten aus der Türkei, dem damaligen Jugoslawien und Nordafrika, zuletzt durch syrische und afghanische Flüchtlinge.

Heute leben rund fünf Millionen Muslime im Land, damit ist der Islam auch hier die Religion mit den meisten Anhängern nach dem Christentum. Die Mehrheit sind Sunniten, gefolgt von Aleviten und Schiiten. Die meisten sind ausländische Staatsbürger.

DER SPIEGEL

Allen muslimischen Konfessionen gemeinsam ist der Glaube an einen einzigen Gott und an den Propheten Mohammed als göttlichen Gesandten. Der Religionsstifter lebte im 6. und 7. Jahrhundert auf der Arabischen Halbinsel.

Das Bekenntnis zu ihm und dem einen Gott ist die erste der fünf Grundpflichten des Islam.

