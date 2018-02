Historiker über deutsche Flüchtlinge nach 1945 "Verlaust, zerlumpt - damit entsprachen sie dem Klischee"

Ich erinnere mich genau, wie wir an der Hand der Mutter - singend, wie es in unserer Familie üblich war - einen langen Weg von der Bahnstation zum Einöd-Bauernhof marschierten, dem wir zugewiesen worden waren. Die Bauersfrau kam mit ihrem 17-jährigen Sohn heraus und bedeutete uns, dass sie uns nicht nehmen könne, denn sie seien nur auf eine Frau mit einem Kind eingerichtet. Da mischte sich der Sohn ein und sagte auf Plattdeutsch: "Modder, nemm sie. De Lütte is so seut." ("Mutter, nimm sie. Der Kleine ist so süß.") Die Mutter ließ sich umstimmen. So fanden wir für ein halbes Jahr Platz in einem Verschlag, der vom Kuhstall abgetrennt worden war. Egal. Wir waren in Sicherheit, und mit der Bauernfamilie begann eine lebenslange Freundschaft.

Heinz Brockert, Jg. 1940, aus Ostpreußen in die Moorgegend nördlich von Oldenburg, Niedersachsen, gekommen