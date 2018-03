Kriegsheimkehrer Ein fremder Mann in abgerissener Kleidung - das sollte mein Vater sein?

Wir brauchen keinen Soldaten", sagt Matthias' Schwester zu dem Mann an der Tür. Matthias, fünf Jahre alt, versteckt sich hinter ihr. "Er ist mir unheimlich, wie er so dasteht und versucht, freundlich zu sein, uns beide so anschaut, als würde er uns kennen, als müssten wir ihn kennen", erinnert sich Matthias Jahrzehnte später.

"Ich will nicht, dass ihr meinetwegen geschimpft kriegt", sagt der Mann schließlich und wartet vor dem Haus. "Er hat gesagt, er sei unser Vater", flüstert die Schwester. "Ich will keinen Vater", sagt Matthias.

Der fremde Mann, sein Vater, war ein "Heimkehrer", einer der Soldaten, die zum Teil Jahre nach Kriegsende aus der Gefangenschaft in Russland, in Polen oder in deutschen Lagern zurückkehrten. Eigentlich ist "Heimkehrer" das falsche Wort. Denn die Männer, die Krieg und Gefangenschaft überlebt hatten, kamen in ein Land, in dem sie nie zuvor gewesen waren.

Die Straßenzüge, in denen sich ihr Vorkriegsleben abgespielt hatte, ähnelten kaum den Trümmerreihen, durch die sie jetzt irrten. Eltern, Geschwister, Ehefrauen und Kameraden waren im Bombenkrieg umgekommen, gefallen, vermisst, Kinder erinnerten sich nicht mehr an ihren Vater. Der große Traum von der Heimkehr platzte in dem Moment, als er in Erfüllung ging.

