Nachkriegsschicksal Erst vergewaltigt, dann vergessen

Die Magdeburgerin Klara M. berichtete im Juli 1945 Mitarbeitern des örtlichen Gesundheitsamtes, was ihr zwei Monate zuvor widerfahren war. "Ich bin schwächlich, außerdem war mein Rad sehr beladen, sodass ich hilflos allein den Russen ausgeliefert war und mich nicht wehren konnte, als sie mich herunterrissen." Die Frau stürzte auf die Straße, zwei Rotarmisten zerrten sie in den Straßengraben.

Während der Soldat, der sich ihr Rad gegriffen hatte, damit wegfuhr, vergewaltigten die anderen beiden Rotarmisten die junge Deutsche. Ihr Bericht weiter: "Dann kam der erste noch mal zurück, ich wurde auch von ihm vergewaltigt. Während das geschah, fuhren mehrere Autos vorbei, aber niemand nahm sich meiner an, obwohl ich weinte und laut schrie."

Genaue Zahlen darüber, wie viele Frauen in Deutschland nach dem Krieg zum Opfer sexualisierter Gewalt wurden, sind nicht mehr zu ermitteln, die Schätzungen von Expertinnen reichen von gut 800.000 bis zu zwei Millionen Vergewaltigungen. Auch einige wenige Männer wurden von Besatzern sexuell missbraucht.

Die Berlinerin Barbara W. notierte am 27. April 1945 in ihrem Tagebuch: "Ich war gerade unterwegs, um bei G. Zucker zu besorgen, da kommen zwei und ziehen mich in einen Hauseingang. Hingelegt und Röcke hoch. Schön war das nicht, aber das war ja zu erwarten."

