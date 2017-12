Archäologie Das Erfolgsgeheimnis der wilden Kelten

SPIEGEL: Welche Rolle spielte das Kriegswesen in der keltischen Kultur?

Sievers : In der späten Hallstattzeit, also der Zeit der "Fürstengräber", findet man in den Gräbern noch kaum Schwerter, dafür aber Dolche. Diese sind jedoch zum Teil so zierlich und so filigran verziert, dass man sie eher für Abzeichen hält als für wirkliche Waffen. Erst ab etwa 450 v. Chr. häufen sich die Schwerter, aber auch Lanzen- und Schildteile, nicht nur in Gräbern, sondern auch in Heiligtümern, wo sie geopfert wurden.

SPIEGEL: Das kriegerische Element wurde im Laufe der Zeit immer wichtiger?

Sievers : Man kann jetzt schon fast von einer Kriegerkultur sprechen, die in alle Bereiche hineinwirkte, also auch im Kultgeschehen von Bedeutung war. Gräber und Statuen vom Glauberg mit ihrer Mischung aus militärischer Ausstattung und dem Kopfschmuck eines Druiden illustrieren diesen Wandel sehr schön.

SPIEGEL: Gibt es Hinweise, wie es zu dieser Entwicklung kam?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.