Liebe im Mittelalter Sklaven der Lust

Arglos lag Pierre Abélard in seinem Bett und schlief. Obwohl sein Leben, gelinde gesagt, ziemlich in Unordnung geraten war. Doch niemals wäre Abélard auf die Idee gekommen, dass jemand seinen Diener bestechen könnte, um in sein Zimmer zu gelangen. Und dass nun eine Gruppe gedungener Verbrecher unterwegs war, ihn zu überfallen.

Ausgerechnet die Liebe hatte den Gelehrten in diese verzweifelte Situation gebracht. Nicht die Liebe zu Gott, dem Herrn, die einzige Hingebung, die dem klerikal durchdrungenen Wissenschaftsklüngel Anfang des 12. Jahrhunderts gefallen hätte. Abélard liebte ausgesprochen irdisch. Und zwar die ebenso hinreißende wie kluge Héloise, Nichte eines Subdiakons der Kirche Notre Dame von Paris.

Ein mehrere Hundert Seiten umfassender Briefwechsel bezeugt das leidenschaftliche, zeitweise illegitime und absolut aufreibende Verhältnis des einzigartigen mittelalterlichen Liebespaares. Einzigartig, weil beide intellektuell gebildet waren, in Sprachmacht einander ebenbürtig und unverblümt in der Schilderung ihrer Lust.

Einzigartig für eine Epoche, die im Minnesang allenfalls die Feier virtueller Liebe zelebrierte. Einzigartig auch, weil jenseits des frankophilen Literaturbetriebs kaum jemand die Geschichte von Héloise und Abélard genauer kennt.

