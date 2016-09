Lieben in Mittelalter: Swingerklub mit Holzbottich

Österreichische Nationalbibliothek, Wien/ BPK "Der Vollzug der Ehe" Aus einer illuminierten Handschrift, um 1450

Auch Nonnen haben Lust. Und schließlich gibt es da diesen Jungen, gutgebaut und mit fröhlichen Locken, der seit Kurzem den Klostergarten harkt. Da ist die Versuchung groß für Christus' Bräute, doch mal fremdzugehen und von jenen Freuden zu kosten, die ihnen eigentlich verwehrt sind.

Gott sei Dank ist der verführerische Junge taub und stumm, so scheint es zumindest. Ein Lustobjekt, das, selbst wenn es wollte, keine Sünde verraten kann. So glauben die Nonnen. Es weichen die letzten Hemmungen der frommen Schwestern, die nun eine nach der anderen - die Kutten weit über die Schenkel gerafft - den Jungen in einen Verschlag im Garten oder ihre Klosterzelle ziehen, um sich seiner zu bedienen.

Als auch noch die Mutter Oberin zum Schäferstündchen lädt, reicht es dem inzwischen recht ausgezehrten Hilfsgärtner. Der angeblich Stumme spricht.

Es ist ein Wunder, sagt die Klostervorsteherin, verzückt, aber unbefriedigt.