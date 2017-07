Mittelalter Wie die Inquisition den Fortschritt brachte

Wie findet man vor Gericht die Wahrheit heraus? Im Zweifel vertrauten die Menschen lange Zeit auf Gott. Wenn Zeugenaussagen oder das Verhör des Verdächtigen nicht zum Ziel führten, dann konnten die Richter den Fall vor die allerhöchste Instanz bringen: Sie arrangierten ein Gottesurteil. So war es gängige Rechtspraxis, vom frühen Mittelalter an bis ins 13. Jahrhundert. Dann wandte sich der Papst entschieden dagegen.

Im November 1215 rief Innozenz III. mehr als tausend Bischöfe und Äbte, Patriarchen und Metropoliten zu einem Konzil nach Rom. Es wurde die bedeutendste Kirchenversammlung des Mittelalters.

Einer der Beschlüsse dieses IV. Laterankonzils untersagte es Priestern, an Gottesurteilen mitzuwirken. In einer Welt, in der die Kirche in alles hineinregierte, war dem seit Jahrhunderten üblichen Verfahren damit die Grundlage entzogen.

Auch ein anderer Beschluss behandelte erst einmal bloß eine innerkirchliche Angelegenheit. Es ging darum, auf welche Weise Anschuldigungen gegen Kleriker geprüft werden. Das Konzil verfügte, dies müsse fortan "per inquisitionem" geschehen. Damit war ein Wort in der Welt, das zu einem der Schreckensworte schlechthin werden sollte: Inquisition. Die Prozessführung durch forschende Nachfrage, "per inquisitionem", sie wurde zu einem machtvollen, todbringenden und bis heute verrufenen Instrument der kirchlichen Herrschaft über die Gläubigen. Aber das häufig gezeichnete Bild ist unvollständig und fehlerhaft. Denn zunächst einmal war die Inquisition ein Fortschritt.

