Wissenschaftsgeschichte So weise war das Morgenland

Heute würde man ihn einen Streber nennen. Einen Angeber. Ein Wunderkind. Schon mit zehn Jahren habe er den Koran auswendig gelernt, behauptete Abu Ali al-Hussain Ibn Sina, im Westen unter dem Namen Avicenna bekannt. Er bildete sich angeblich selbst zum Mediziner aus, heilte mit 16 seine ersten Patienten, las nebenbei Aristoteles' "Metaphysik", ganze 40-mal. So erklärte er zumindest vollmundig. Bald drehte sich sein Leben nur noch um Logik und Philosophie, notierte er in seiner Autobiografie: "Ich schlief weder eine Nacht durch, noch widmete ich mich irgendetwas anderem am Tag." Wurde er müde, hielt er sich mit Wein wach.

Es lohnte sich: Beeindruckt von dessen Wissen, holte Emir Nuh II. um 996 n. Chr. Avicenna an seinen Hof in Buchara. Der Emir, Herrscher über ein Riesenreich, das sich über das heutige Usbekistan, Iran und Afghanistan erstreckte, verfügte über eine Bibliothek, die dem jungen Mann wie ein Paradies vorkam: "Das Gebäude bestand aus vielen Räumen, in jedem stapelten sich die Büchertruhen übereinander", schrieb er begeistert. Er habe Schriften gesehen, die "nur wenige Menschen kannten" und die er nirgendwo anders finden sollte. Er las und las und las. Und wurde einer der berühmtesten Mediziner, Astronomen und Philosophen des Orients.

Etwa zur selben Zeit zog ein anderer wissensdurstiger Mann zum Hof eines mächtigen Herrschers, auch er vor Selbstbewusstsein strotzend: Abu Ali al-Hassan Bin al-Haitham aus Basra im heutigen Irak, latinisiert Alhazen genannt und später als "arabischer Archimedes" gefeiert. Sein Vater hatte für ihn eine sichere Beamtenlaufbahn vorgesehen, der er sich aber, so behaupteten es Chronisten, durch einen Trick entzog: Alhazen täuschte vor, geisteskrank zu sein, um seiner wahren Leidenschaft nachgehen zu können: forschen und experimentieren. Schon bald war er ein renommierter Mathematiker und Physiker. Nun, um die Jahrtausendwende, reiste Alhazen ins ferne Kairo, um dort dem Kalifen al-Hakim zu dienen. Mutig hatte er dem Herrscher versprochen, er werde mal eben die Schwemmen des Nils bändigen.

