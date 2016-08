Exzesse der Wiedertäufer: Gelüste und Gräuel in der Stadt Gottes

Rotterdam Museum Collection Mit Zepter und Reichsapfel: der "König von Münster", Jan van Leiden

Es war eine farbenprächtige Inszenierung, die sich den Bewohnern von Münster am 31. August 1534 bot. Mitten in der Stadt nahm ein 25-jähriger Mann mit einer großen Krone auf einem dreistufigen Thron Platz. Er hielt ein Zepter und nannte sich "Johann von Gottes Gnaden König in dem Neuen Tempel Gottes". Um den Hals trug er eine Kette mit einer von zwei Schwertern durchbohrten Erdkugel.

Von anderen gekrönten Häuptern unterschied sich der junge Mann durch Herkunft und Vorleben. Jan Beuckelszoon, auch Jan van Leiden genannt, war Sohn eines Dorfschulzen und einer Dienstmagd aus dem südholländischen Leiden. Bevor er zum Monarchen von Münster aufstieg, hatte er sich unter anderem als Gastwirt versucht. Talent, sich in Szene zu setzen, bewies er als Sänger und Schauspieler. Bescheidenheit gehörte nicht zu seinen Schwächen. Er präsentierte sich als Messias und behauptete: "Gottes Macht ist meine Kraft." Einer seiner Anhänger proklamierte ihn öffentlich zum König des "ganzen Erdkreises".

Wie es bei religiösen Fanatikern häufig der Fall ist, verfolgten van Leiden und seine Leute große Ziele. Sie zählten zu den Wiedertäufern, die in den Zwanzigerjahren des 16. Jahrhunderts aus radikalisierten Anhängern der Reformation hervorgegangen waren. Wer dazugehören wollte, musste sich der Erwachsenentaufe unterziehen, einem demonstrativen Akt des Bekenntnisses - im deutlichen Unterschied zu anderen Glaubensrichtungen. Sie lehnten die Obrigkeit und den Klerus ab und propagierten mit besonderer Inbrunst das nahende Ende der Welt.