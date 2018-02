Mythos Trümmerfrauen Als Deutschland ohne Männer war

Margarete M. hatte während des Krieges zwei Ehemänner verloren. Ihr erstes Kind war als Säugling an einem grippalen Infekt gestorben. 1944 wurde sie, wieder schwanger, aus Berlin evakuiert, wo sie als Büroangestellte gearbeitet hatte.

Vom Tod Adolf Hitlers erfuhr sie aus dem Radio. "Mir sind an diesem Tage alle meine Ideale zerbrochen, denn jetzt musste ich mich endlich mit dem Gedanken abfinden, dass der Krieg verloren war und alle Opfer vergeblich waren."

Mit ihrer einjährigen Tochter schlug sie sich wieder nach Berlin durch, teils in Güterwagen, teils zu Fuß. In ihr früheres Zuhause konnte sie allerdings nicht mehr.

Die Notquartierstelle wies sie in die Küche eines Hinterhauses ein, das Dach war fast vollständig zerstört, es gab kein Licht, kein Wasser, keine Toilette. Der Unterschlupf war nicht nur kümmerlich, sondern eine Gefahr für Leib und Leben von Mutter und Kind: "Als starkes Regenwetter einsetzte, musste ich überall gefundene Gegenstände aufstellen und bin selbst auf meinem Bett, das nur ein Gestell war, ohne Matratze und Zudecke, klitschnass geworden, während ich Hella mit ihrem Kinderwagen unter dem Dachsegment unterbrachte", so ihre Erinnerungen, wie sie die Historikerin Margarete Dörr in einem Sammelband über Frauenschicksale der Nachkriegszeit wiedergibt.

David Seymour / Magnum Photos / Agentur Focus Unweit der teilweise zerstörten KruppWerke bot eine Prostituierte ihren Körper feil.

Nach dem Krieg war Deutschland zu einem Land der Frauen geworden: 5,3 Millionen deutsche Soldaten waren tot, fast 11 Millionen in Kriegsgefangenschaft. Von Millionen Männern wusste niemand, wo genau sie waren und ob sie je heimkehren würden. Und von denen, die zu Hause lebten, waren viele alt, krank oder verwundet. So litten insbesondere Frauen und Kinder in den verwüsteten Städten und mussten um ihr Überleben kämpfen.

