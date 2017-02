Faszination Orient Harem, Drogen, Lässigkeit

Rochefort ist ein charmantes Städtchen an der Charente nahe der französischen Atlantikküste. Hier wurde 1850 Julien Viaud geboren, als Sohn eines Schiffsarztes. Bald zog es den Seefahrerspross hinaus in die Welt, vor allem Richtung Osten. Als Marineoffizier schiffte Viaud sich 1876 in Richtung Türkei ein, später fuhr er nach Palästina und schließlich nach Persien. Er begann Romane zu schreiben und nannte sich fortan Pierre Loti.

Jahrzehnte später kehrte Loti zurück nach Rochefort. Die Reisen und das Leben im Orient hatten ihn so verändert, dass er den bodenständigen Charentiers einen eher verstörenden Anblick geboten haben muss: Loti bedeckte seinen Kopf nun oft mit einem Fes, jener krempenlosen Filzkappe aus der Türkei. Oder er trug Turban und Pluderhosen und sog an einer Wasserpfeife. Manchmal traf er sich mit anderen Künstlern, Musen und Schauspielern zum Kiffen im arabischen Salon.

Sein Geburtshaus ließ der turkophile Schriftsteller komplett orientalisieren. Im zweiten Stock richtete er ein palastartiges Türkenzimmer ein, das zu einer kleinen Moschee im Haus führte, die weite Teile des Gebäudes beanspruchte. Sie war eine Miniaturausgabe der weltberühmten Umajjaden-Moschee in Damaskus; die Verzierungen und prächtigen Wandfriese entsprangen freilich weitgehend Lotis Phantasie und waren von örtlichen Handwerkern gefertigt. "L'orient", der Orient, war zur Jahrhundertwende in den feinen Bürgersalons von Paris, London, Wien und Berlin der letzte Schrei.

