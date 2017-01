Deutschland-Gefühl Was Heimat bedeutet

In Deutschland Heimat zu finden fällt leicht. Der Begriff ist mittlerweile allgegenwärtig. Er taucht auf im Café Heimat zu Bad Tölz (Motto "Dahoam is' wo's Gfui is'") am ersten Tag dieser Deutschlandtour und er kehrt regelmäßig wieder - bis zum Abflug in Berlin-Tegel. Dort wird durchreisenden Globetrottern noch kurz vor dem Boarding "The Taste of Heimat" geboten: veganes Speiseeis, Becher und Wildblütensamen-Deckel kompostierbar, pro Packung 3,50 Euro.

Die Illusion, Heimat sei häppchenweise zu haben, nähren nicht nur Werbetexter. Ein ganzer Wirtschaftszweig profitiert von der Sehnsucht Weitgereister nach Verwurzelung, nach Zugehörigkeit zu einer gewachsenen Kultur: Billigdirndl-Händler hinterm Münchner Hauptbahnhof gehören genauso dazu wie die Makler von auf alt getrimmten Reetdach-Zweitwohnsitzvillen an den Küsten Sylts.

Wer zwei Wochen lang Deutschland durchquert, im Gepäck die Frage, was Heimat jenseits von Kommerz und Massenkultur ausmache, der lernt viel über Landschaft und Licht, über Dialekte, Leibspeisen, Kindheitsglück. Die Frage, was davon wichtig ist, wird von Mensch zu Mensch, von Region zu Region unterschiedlich beantwortet.

