Diät und Heilung Wie gesund Fasten wirklich ist

Hunde fressen einmal pro Tag. Das ist gesund für sie. Schauen wir unseren Haustieren zu, wie sie in Windeseile diese Mahlzeit verschlingen, überkommt uns gelegentlich Mitleid: armer Hund. So kurze Gaumenfreude. So langes Darben. Der Mensch dagegen gönnt sich mehrere Mahlzeiten pro Tag, oft noch Snacks zwischendurch. Doch in den letzten Jahren haben Forscherteams aus Medizin, Molekularbiologie und Neurowissenschaft belegen können, dass Fasten - über Stunden, Tage oder Wochen - auch für Menschen gesund sein und Krankheiten lindern kann.

"Wir wissen schon eine Weile, dass alle Organismen, von der einfachen Bäckerhefe bis zum Menschenaffen, von Fastenphasen gesundheitlich profitieren", sagt Andreas Michalsen, Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus Berlin. Doch in den letzten Jahren sei das Thema in der Wissenschaftsgemeinde regelrecht angesagt, man interessiere sich sehr für die Prozesse, die während des Fastens im Körper ablaufen, finde immer mehr Hinweise auf positive Gesundheitseffekte.

Michalsen, der in seiner Abteilung sowohl Patienten beim Heilfasten betreut als auch selbst - im Rahmen einer Stiftungsprofessur für klinische Naturheilkunde an der Berliner Charité - klinische Studien veröffentlicht, begrüßt die Entwicklung. Dennoch sind die vielen Befunde für ihn nur eine Bestätigung von naturheilkundlichem Wissen, das schon seit Jahrtausenden existiert. "Mit dem Fasten ist es wie mit anderen traditionellen Gesundheitslehren, etwa Yoga. Erst wird es von einem kleinen Kreis praktiziert, gilt als exotisch, dann schwören viele darauf, weil es wirkt - und schließlich werden ausstehende wissenschaftliche Belege erbracht." So habe bereits Hippokrates in der Antike seinen Patienten Fastentage verschrieben. Auch Ärzte des 19. Jahrhunderts schworen auf Trink- und Fastenkuren. Und Anfang des 20. Jahrhunderts hat der Arzt Otto Buchinger eine der ersten Fastenklinken hierzulande eröffnet und damit versucht, bei reichen Bürgern Leiden wie Rheuma zu kurieren. Was kann Fasten also wirklich?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.