Die magischen 11 Sorten Was diese Frohkost mit uns macht

Ein Teller Buntes: Je farbenfroher und abwechslungsreicher wir essen, desto gesünder ist unsere Nahrung. Denn zu den sekundären Pflanzenstoffen, die unserem Körper guttun, zählen die gelben und roten Farbstoffe (Carotinoide), die blauen, roten und violetten Farbstoffe (Flavonoide), außerdem Glucosinolate, Phenolsäuren und die Sulfide.

In unserer Nahrung gibt es schätzungsweise 10.000 sekundäre Pflanzenstoffe. Diese bioaktiven Substanzen sind zwar nicht lebensnotwendig, können aber eine gesundheitsfördernde Wirkung haben. In Gemüse und Obst sind das hauptsächlich Farb-, Duft- und Aromastoffe. Die Pflanzen benötigen sie, um sich fortzupflanzen oder vor Fraßfeinden zu schützen. So locken sie zum Beispiel durch ihre Farben und Düfte Insekten zum Bestäuben an, oder sie wehren sich gegen Pilze, Bakterien oder Viren. Deshalb befinden sich manche dieser Substanzen oft direkt in der Schale - und weniger im Fruchtfleisch.

Wovon die Pflanzen profitieren, das kommt auch uns zugute: In Obst und Gemüse enthaltene sekundäre Pflanzenstoffe können möglicherweise Entzündungen hemmen, Cholesterin senken, Bakterien und Viren abwehren und die Zellen schützen. Eine Rolle spielen dabei freie Radikale. Sie sind Teil unseres Stoffwechsels. Obwohl sie uns gewöhnlich nicht schaden, können mehr freie Radikale entstehen und Gefäße zerstören, die Abwehr schwächen und schlimmstenfalls Krebs begünstigen, wenn der Körper durch Umweltverschmutzung, intensive Sonnenbäder, Tabakrauch, Alkohol, übermäßigen Sport oder Stress zusätzlich belastet wird. Viele sekundäre Pflanzenstoffe sowie Vitamin C und E können die aggressive Gefahr eindämmen durch ihre antioxidative Wirkung. Obst und Gemüse sind auch gute Lieferanten für Vitamine und Mineralstoffe. Der Körper kann diese Inhaltsstoffe nicht selbst bilden, außer Vitamin D, sie müssen deshalb mit dem Essen aufgenommen werden. Welche Sorten bringen was?

