Heimat als Kampfbegriff Die Natur der Nazis

Seltsam, wie uns die Schule an Wandertagen das Wandern, im Deutschunterricht die Lektüre von Fontane und in Heimatkunde die Heimat verleiden konnte. Jahrzehnte dauert es, sich diese Themen neu anzueignen. Heute ist Heimat wieder ein aktueller, ein kommunikativ produktiver und ein hochpolitischer Begriff. Aber er kommt von weit her.

Wenn früher von Heimat die Rede war, kam mir das als Schüler vor wie der Bericht aus einem fast schon versunkenen Land. Heimat war die Kulisse der gleichnamigen Filme, die manchmal im Fernsehen kamen. Sie war mir dort nicht unsympathisch, ich mochte Jägerzäune, Wiesen und Kastanienbäume, den seltsamen Akzent mit dem rollenden R und diese radikale Biederkeit. Aber ich hatte keine Ahnung, wovon die Geschichten handelten oder wo sie spielten.

Aus SPIEGEL Wissen 6/2016 Heimat

Annäherung an ein schwieriges Gefühl

Annäherung an ein schwieriges Gefühl

Mit dem Deutschland der Siebziger- und Achtzigerjahre hatte das nichts zu tun. Diese Kultur einer angeblich gemeinsamen Heimat war eine Überlieferung, die Erfindung aus einer anderen Zeit.

Die aber war gar nicht so lange vorbei. Einmal konnte ich diese alte Version des deutschen Heimatkults leibhaftig besichtigen: Als Redakteur unserer Schülerzeitung begleitete ich den damaligen Bundespräsidenten Karl Carstens bei einem Wandertag durch das Saarland. Dort lebte ich mit meinen Eltern, aber die stammten nicht von dort: War es also meine Heimat? Eine komplizierte Frage.

