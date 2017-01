Starke Gefühle Ich will heim!

Als der damalige Intendant der Münchner Kammerspiele, Johan Simons, vor drei Jahren seinen Rücktritt verkündete, begründete er seinen Weggang mit Heimweh. "Ich muss wieder nach Hause", sagte der Niederländer bei der Pressekonferenz. Der Kulturreferent der Stadt München fügte verständnisvoll hinzu: "Gegen Heimweh ist kein Kraut gewachsen."

Ein international bekannter Regisseur von inzwischen 70 Jahren, der aus emotionalen Gründen auf ein ziemlich prestigeträchtiges Engagement verzichtet? Das klingt nach Koketterie oder einem Vorwand, um interne Querelen zu vertuschen. Aber nein, Simons wollte einfach nur nach Hause.

Diese Sehnsucht nach "zu Hause" kann in jedem Alter, in jeder Situation auftreten: bei Kindern auf Klassenfahrt, Erstsemestern in der neuen Universitätsstadt und Senioren im Altersheim. Sogar Aliens, siehe E.T., kennen das Gefühl.

Über Extremfälle wird immer mal wieder berichtet, etwa über die Frau, die in 58 Jahren keine einzige Nacht in einem fremden Bett übernachtete. Und die nicht mit ihrem Ehemann ins Pflegeheim zog, weil sie nicht von zu Hause wegwollte - oder wahrscheinlich konnte.

Wenn Menschen unter leichteren Formen von Heimweh leiden, handelt es sich um keinen pathologischen Zustand, sondern um einen ganz normalen psychologischen Vorgang: Jeder ist erst einmal irritiert von allem, was fremd ist. Je größer die kulturellen Unterschiede sind, desto größer ist der Fremdheitseffekt. Woher kommt Heimweh, sind Eltern Schuld, wenn Kinder die Fremde nicht ertragen - und was hilft dagegen?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.