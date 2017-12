Experteninterview zu Kinderkrankheiten Ist es Privatsache, ob man sein Kind impfen lässt oder nicht?

Hermann Josef Kahl, 59, hat in Düsseldorf eine Kinderarztpraxis und ist Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte.

SPIEGEL: Herr Kahl, es ist Montagmorgen, 10 Uhr. Wie viele Kinder haben Sie heute schon geimpft?

Kahl: Zwei. Einmal habe ich eine Grundimmunisierung gemacht gegen Keuchhusten, Tetanus, Polio, Diphtherie, Hepatitis B, Pneumokokken und Rotavirus. Und dann noch eine gegen Masern, Mumps, Röteln.

SPIEGEL: Mussten Sie die Eltern der beiden Kinder dazu überreden?

Kahl: Nein, das war ihr eigener Wunsch.

SPIEGEL: Haben Sie in Ihrer Praxis Fälle von Kinderkrankheiten gehabt, weil die Kinder nicht geimpft waren?

Kahl: Im vorletzten Jahr kam ein Patient mit Windpocken, aber das war der einzige Fall, zum Glück.





SPIEGEL: Das klingt, als gäbe es gar kein Problem mit der Impfung von Kindern.

Kahl: Oh doch, es gibt durchaus Eltern, die eine Immunisierung ihrer Kinder verweigern. In der Regel haben diese Menschen Angst vor Impfungen, und sie suchen sich dann Informationen zusammen, die rationale Gründe für diese Angst liefern sollen. Für uns Ärzte ist es dann sehr schwierig, diese Ängste zu überwinden. Genauer gesagt: Das gelingt fast nie. Ich habe in meiner Praxis manchmal eine halbe Stunde lang mit intelligenten Eltern diskutiert, ohne Erfolg.

SPIEGEL: Was befürchten die Eltern denn?

