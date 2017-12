Interview mit Lernforscherin Wie Eltern die Intelligenz ihrer Kinder fördern können 

ETH Zürich Elsbeth Stern

Die Kognitionspsychologin ist seit 2006 Professorin für empirische Lehr- und Lernforschung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und leitet dort das Institut für Verhaltenswissenschaften am Departement für Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sich die gebürtige Marburgerin mit dem Lernen von Naturwissenschaften.

SPIEGEL: Frau Professor Stern, wie hoch ist Ihr eigener Intelligenzquotient?

Stern: Sagen wir mal so: Als ich am Anfang meines Psychologiestudiums getestet wurde, war ich zufrieden. Ich gehörte zu einer sehr guten Gruppe.

SPIEGEL: Was hat Ihnen das gebracht?

Stern: Zwei Prozent aller Menschen sind per definitionem hochbegabt - allein in Deutschland etwa 1,6 Millionen Leute. Man ist also kein Exot, aber man hat mehr Möglichkeiten, kann sich größere Ziele vornehmen und die auch erreichen.

SPIEGEL: Die meisten Eltern wünschen sich intelligente Kinder, weil sie hoffen, dass sie dadurch ein erfolgreiches Leben haben werden. Stimmt das überhaupt?

Stern: Ja. Intelligente Menschen bekommen nur dann Probleme, wenn sie nicht die Chancen haben, interessante Dinge zu tun. Sonst haben sie viele Optionen: Sie können sich für eine kompetitive Karriere entscheiden - oder dafür, einem Beruf nachzugehen, der nicht so hohe Anforderungen an sie stellt, und diesen dann entspannt erledigen.

