Aussteigerglück Das kleine Wunder von Lüchow

Es ist kurz nach acht in der Frühe, und Aaron steht vor einer echten Bewährungsprobe. Soeben ist "Monis Bäckerwagen" mit frischen Brötchen angekommen. Zweimal pro Woche rumpelt der Wagen die Kopfsteinpflasterstraße hinunter bis vor das Dorfhaus. Ein paar Minuten lang können die Dörfler nun einkaufen.

Der Vierjährige baut sich mutig vor dem Wagen auf, sucht sich einen Berliner aus und bezahlt. Sein erster eigener Einkauf. Stolz trägt er die Tüte nach Hause. Der Weg ist nicht weit, gerade mal 50 Meter - in Lüchow liegt alles dicht beieinander.

Lüchow, das ist ein winziges Dorf am Rande der mecklenburgischen Schweiz. Eine einzige Straße, idyllisch von alten Bäumen gesäumt, zwei Dutzend Häuser, eine Bushaltestelle, keine Geschäfte. Ein unscheinbarer Flecken, ringsum abgeerntete Maisfelder bis zum Horizont, sanfte Hügel, in der Nähe fließt gemächlich die Peene.

Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Dorf wenig von anderen Orten in der Gegend, und auch das Schicksal schien lange Zeit identisch: Nach der Wende hielt es nur die Alten hier. Mecklenburg-Vorpommern hat seit 1989 fast ein Viertel der Einwohner verloren, die meisten verließen ihre Heimat Richtung Westen. Betroffen von der Landflucht waren vor allem die Dörfer im Hinterland, fern der Ostseeküste. Vor 15 Jahren lebten in Lüchow gerade noch fünf Rentner, viele Häuser standen leer und drohten zu verfallen.

Was Lüchow heute von anderen Orten unterscheidet, sind Kinder wie Aaron. Denn in den vergangenen zehn Jahren geschah in dem Dorf ein kleines Wunder.

