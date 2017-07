Probleme mit der Wirbelsäule "Bei Rückenschmerz gehe ich rückwärts"

privat

Martin Fischer leitet den Lehrstuhl Spezielle Zoologie und Evolutionsbiologie der Universität Jena sowie das Phyletische Museum in Jena. Mit seinen Kollegen studiert er, wie sich Menschen und Hunde bewegen.

SPIEGEL: Professor Fischer, Sie erforschen aus Sicht der Evolutionsmedizin, warum der Mensch so anfällig ist für Rückenschmerz. Zählen Sie auch zu seinen Opfern?

Fischer: Dreißig Jahre lang war es so. Während meines Zivildienstes musste ich zum ersten Mal mit Hexenschuss ins Krankenhaus. Ich weiß nicht mehr, bei wie vielen Orthopäden und Neurochirurgen ich Hilfe gesucht habe. Sie diagnostizierten zwei vorgefallene Bandscheiben und einen verengten Spinalkanal, in dem ja das Rückenmark verläuft. Und sie prophezeiten mir: "Mit 40 Jahren werden Sie im Rollstuhl sitzen!"

SPIEGEL: Jetzt sind Sie 60 und laufen so schnell über die Treppen des Instituts wie Ihre Studenten. Wie konnten sich die Doktoren nur so irren?

Fischer: Die Ärzte haben den Fehler gemacht, die Bedeutung des klinischen Befunds zu überschätzen. Meine Wirbelsäule sieht im Röntgenbild immer noch so ramponiert aus wie damals, aber seit zwölf Jahren bin ich schmerzfrei. Diese scheinbar merkwürdige Beobachtung haben meine ärztlichen Kollegen hier in Jena und ich wieder und wieder an den Menschen mit Rückenweh gemacht, die wir untersuchen: Es gibt mindestens genauso viele Schmerzpatienten mit völlig unauffälliger Wirbelsäule wie Patienten mit veränderter Wirbelsäule.

SPIEGEL: Wie kann das sein?

