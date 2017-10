Dortmunds drohendes Champions-League-Aus Krise beim Frühstarter

Marcel Schmelzer fehlte der Mut zu einer offenen Analyse, als er durch die zypriotische Spätsommernacht zum Mannschaftsbus schlenderte. "War die Pressekonferenz mit Peter Bosz schon?", antwortete der Kapitän des BVB auf die Frage nach den Ursachen für das enttäuschende 1:1 (0:0) bei Apoel Nikosia. "Der Trainer hat bessere Ansätze, um das genau zu beantworten."

Ganz offensichtlich wollte Schmelzer das verminte Terrain einer offenen Beschreibung der Dortmunder Gesamtsituation umkurven. Denn nach der Euphorie zu Saisonbeginn taumelt der Klub auf eine vielschichtige Krise zu: Das Erreichen des Champions-League-Achtelfinales ist aufgrund der ungünstigen Tabellenkonstellation kaum noch möglich, das erste Saisonziel ist damit schon früh so gut wie verpasst.

Vor allem aber erschreckt der spielerische Verfall - und auch Bosz hatte keine überzeugenden Erklärungen dafür. Seine Spieler hätten zu oft am Tor vorbei geschossen, und "wenn man gegen so einen defensiven Gegner spielt, ist es immer wichtig, das erste Tor zu schießen, das passierte nicht", sagte der Holländer.

In einer Situation, in der starke Worte gefragt gewesen wären, flüchtete Bosz ins Floskelhafte.

Dortmund hat ein Torwartproblem

Die Stimmung rund um den Klub droht nach der Niederlage gegen RB Leipzig und dem 1:1 beim Underdog von der Mittelmeerinsel zu kippen. Leise Zweifel an diesem - im Vergleich zu seinen Vorgängern Jürgen Klopp und Thomas Tuchel - unflexibel wirkenden Trainer machen schon länger die Runde.

Am lautesten wird in den kommenden Tagen eine Torhüterdiskussion geführt werden. Roman Bürki produziert seit Wochen in erschreckender Regelmäßigkeit Fehler, in Nikosia reihte er nun vor dem Gegentreffer gleich zwei fundamentale Missgeschicke aneinander.

Zunächst unterlief ihm ein Fehlpass in der Spieleröffnung, den anschließenden Schuss ließ er dann vor die Füße des Torschützen Mickaël Poté prallen. "Auf einem vernünftigen Platz kommt so ein Pass auch an", sagte Schmelzer zwar, doch das ändert nichts daran, dass der BVB ein Torwartproblem hat.

Möglicherweise ist Bürki ein ganz guter Seismograph für tiefere Strömungen innerhalb der Mannschaft und des Klubs. In seinem ersten Jahr beim BVB wirkte der Torhüter noch beeindruckt von der Größe und Bedeutung des BVB und der namhaften Mitspieler. Während der vorigen Saison hat der Schweizer sich dann stabilisiert, diese Entwicklung kehrt sich gerade wieder um.

Dortmunder ärgern sich übereinander

Bosz sagte zwar, Bürki habe "in dieser Saison schon sehr oft geholfen, er war viele Male sehr entscheidend für uns", man müsse ihm Fehler nachsehen. Doch sie waren gravierend: Der Torhüter hat selbst die Verantwortung für zwei Gegentore bei Tottenham Hotspur übernommen, bei einem Gegentreffer gegen Madrid sah er auch nicht gut aus, das gleiche gilt für die Partie gegen RB Leipzig. Nikosia bildet nun den Höhepunkt der persönlichen Krise.

Auch im Mannschaftsgefüge des Bundesliga-Tabellenführers brodelt es. Am deutlichsten brachen die inneren Spannungen hervor, als Sokratis in der Schlussphase mit Marc Bartra aneinandergeriet. Der Spanier hatte seinen Kollegen offenbar kritisiert, weil dieser sich in einem Konflikt mit einem Gegenspieler verhedderte, statt sich an der Schlussoffensive zu beteiligen. Beinahe wäre es zu Handgreiflichkeiten gekommen. "Ich habe schlecht reagiert, aber das passiert im Fußball", sagte Sokratis, dem immerhin noch das 1:1 gelungen war.

Schon zuvor waren immer wieder Gesten von anderen Dortmundern zu beobachten, die Ärger über Mitspieler zum Ausdruck brachten. Im Vorjahr wirkte die Atmosphäre in jedem Fal kollegialer, soweit sich das von außen beurteilen lässt. "Es ist wichtig, dass wir gerade jetzt eine Mannschaft sind, das heißt, das wir uns unterstützen", sagte Bosz und das klang so, als sehe auch der Trainer gewisse Probleme im Binnenklima.

Nach den gefeierten Siegen gegen Köln (5:0) und Mönchengladbach (6:1), stagniert die Entwicklung der Mannschaft gerade, der Trend ist negativ, und als Schmelzer mit der Vielschichtigkeit der Problematik konfrontiert wurde, gab er doch noch eine bemerkenswerte Antwort: "Wir dürfen uns das nicht einreden", sagte der Kapitän: "Und selbst wenn es so ist, auch nicht eingestehen."

Apoel Nikosia - Borussia Dortmund 1:1 (0:0)

1:0 Poté (62.)

1:1 Sokratis (67.)

Apoel: Waterman (45. Goudiño) - Roberto Lago, Rueda, Merkis, Vouros - Vinícius, Morais - Aloneftis, Ebecilio (72. Sallai), Zahid - De Camargo (30. Poté)

Dortmund: Bürki - Schmelzer (73. Philipp), Toprak (60. Toljan), Sokratis, Bartra - Weigl, Kagawa, Götze - Pulisic, Aubameyang, Yarmolenko (82. Isak)

Schiedsrichter: Aleksei Kulbakov

Gelbe Karten: Ebecilio, Poté, Sallai - Toljan, Weigl, Sokratis

Zuschauer: 15.604