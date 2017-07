Großer Preis von England Auch Ricciardo wird strafversetzt

Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo aus Australien wird wegen eines unerlaubten Getriebewechsels in der Startaufstellung zum Großen Preis von England am Sonntag (14 Uhr RTL und Sky, Liveticker SPIEGEL ONLINE) um fünf Plätze strafversetzt. Das bestätigte die Rennleitung des Automobil-Weltverbandes FIA vor dem Qualifying in Silverstone. Das Getriebe im Auto des 28-Jährigen wurde vor Ablauf der Frist von sechs Rennen ausgetauscht.

Auch bei Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas wurde das Getriebe vorzeitig gewechselt. Der Sieger des Großen Preises von Österreich vor einer Woche, der in England im Training am Freitag Bestzeit gefahren war, erhielt die gleiche Strafe und muss ebenfalls mit einem Handicap ins Rennen gehen.