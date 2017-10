F1-Pressestimmen zum Großen Preis der USA "Hamilton fehlt jetzt noch der letzte Sprint"

Pressestimmen zum Großen Preis der USA in Austin:

ITALIEN

"La Stampa": "Mercedes ist bereits Sieger, Hamilton fast, die Illusion für Vettel dauerte sechs Runden"

"La Repubblica": "Hamilton fehlt jetzt noch der letzte Sprint".

"Gazzetta dello Sport": "Er träumt davon, an Bord des Space Shuttles zum Mond zu fliegen, inzwischen fliegt der Astronaut Lewis Hamilton mit voller Geschwindigkeit in Richtung seines vierten Welttitels."

"Corriere dello Sport": "Vettel hat hart gekämpft, war aber an Bord seines Boliden nie wirklich im Sattel. Vettel ist mutig und spektakulär, doch der Mercedes ist einfach ein Auto auf einem anderen Level."

"Tuttosport": "Ferraris zweiter und dritter Platz können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Saison für Maranello verloren ist. Mehr hätte Vettel an diesem Tag nicht ausrichten können."

"Corriere della Sera": "Hamilton, der Alleinherrscher."

ENGLAND

"The Guardian": "Hamilton hat sich die Krone so gut wie geholt dank eines Rennens mit Nervenstärke, Gelassenheit und Dominanz, wie er es so oft in dieser Saison abgeliefert hat."

"The Telegraph": "Lewis Hamilton hat Sebastian Vettel angeschaut und nach guter, alter texanischer Tradition entschieden, dass diese Stadt nicht groß genug für die beiden war."

"The Sun": "Austin Powers! Lewis Hamilton gewinnt locker den Großen Preis der USA und hat eine Hand am WM-Pokal."

FRANKREICH

"L'Équipe": "Lewis Hamilton, so entspannt wie bei einer Pariser Modeschau, hat seinen Teil des Vertrags erfüllt und dieses Rennen (...) mit eiserner Hand beherrscht. (...) Aber er wird - noch ein bisschen? - warten müssen. Denn Sebastian Vettel, dieser Kämpfer, hat die Frist erneut hinausgezögert."

SPANIEN

"Marca": "Hamilton ist virtueller Weltmeister. Wahnsinnsstart von Vettel, doch sein Traum dauerte nur sechs Runden."

"AS": "Hamilton ist noch kein Weltmeister, aber er wird es bald sein. Sein Überholmanöver gegen Vettel in der sechsten Runde allein ist einen WM-Titel wert."

"Sport": "Gegen Hamilton ist momentan kein Kraut gewachsen. Lewis hat in Mexiko seinen zweiten Machtball."

"El Mundo Deportivo": "Hamilton musste mehr als erwartet leiden, um Vettel zu schlagen, doch am Ende holte er sich recht sicher das Rennen. Vettel hat jetzt weder Kraft noch Hoffnung im Kampf um den Titel."