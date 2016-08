Formel 1: Massa beendet seine Karriere zum Saisonende

Williams-Pilot Felipe Massa beendet seine Karriere in der Formel 1. Das bestätigte sein Rennstall via Twitter. Der frühere Ferrari-Teamkollege von Michael Schumacher hört zum Saisonende auf. "Das werden die letzten acht Rennen meiner Karriere", sagte der 35-Jährige.

Der Große Preis von Abu Dhabi wird demnach der letzte von insgesamt 250 Grand Prix in Massas Laufbahn sein. 2002 war Massa in die Formel 1 eingestiegen, seinen größten Erfolg feierte er mit dem zweiten WM-Platz 2008. Der Brasilianer verpasste den Titel damals nur um einen Punkt. Ihm gelangen bislang elf Grand-Prix-Siege.

Großes Aufsehen hatte auch Massas Unfall bei der Qualifikation zum Großen Preis von Ungarn 2009 erregt. Eine 800 Gramm schwere Metallfeder von Rubens Barrichellos Rennwagen war ihm damals an den Helm geflogen, Massa fuhr daraufhin frontal in einen Reifenstapel. Er erlitt einen Schnitt an der Stirn, eine Schädelfraktur sowie eine schwere Gehirnerschütterung und fiel für den Rest der Saison aus.

2014 war Massa von Ferrari zu Williams gewechselt und hatte zunächst Erfolg: Zwei dritte Plätze und einen zweiten Rang holte er in der ersten Saison für seinen neuen Rennstall. 2015 folgten noch zwei weitere Podiumsplatzierungen, in dieser Saison liegt Massa jedoch in der Fahrerwertung lediglich auf dem zehnten Rang.