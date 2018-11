Formel-1-Abschied von Alonso Falsch abgebogen

Zum Abschied bekommt er ein Auto mit einer speziellen Lackierung, einen McLaren im Fernando-Alonso-Design. Nach 312 Rennen, 32 Siegen und zwei WM-Titeln verabschiedet sich der Spanier in Abu Dhabi aus der Formel 1. Offiziell, weil er mit der höchsten Motorsportklasse und ihren Regeln nicht mehr viel anfangen kann und lieber die Triple Crown schaffen will, also nach Formel-1-WM und Le-Mans-Sieg auch einen Triumph bei den 500 Meilen von Indianapolis.

Die Kritik an der modernen Formel 1 ist das Eine, die eigene Chancenlosigkeit aber nicht minder wichtig. Alonso macht es keinen Spaß mehr, in einem unterlegenen McLaren nur noch hinterher zu fahren.

Drei Jahre lang versuchte er, die Misserfolge auf den Honda-Motor zu schieben. Mal waren es unterhaltsame Funksprüche, nach frühen Defekten spielte er wahlweise im Hotel Tennis oder nahm ein Sonnenbad neben der Strecke. Alonso verstand es, bei all seinem Frust zu unterhalten.

Als die Situation bei McLaren auch 2018 mit dem Renault-Motor nicht besser wurde, entschied sich Alonso zum Rücktritt - auch wenn er sich immer noch eine Hintertür offen hält. An ein Comeback in der Formel 1 glauben aber nur wenige. Eine realistische Perspektive auf ein Cockpit in einem Topteam existiert für ihn nicht. Der 37-Jährige, den die meisten Experten immer noch zu den besten Fahrern in der Szene zählen, hat zu viele Rennställe im Streit verlassen.

Doppelweltmeister - und doch unvollendet Fernando Alonso gehört mit 37 Jahren immer noch zu den besten Piloten im Formel-1-Fahrerfeld. Doch der Spanier wird nur noch neun Rennen in der Königsklasse absolvieren - Alonso beendet am Ende dieser Saison seine Karriere in der Formel 1. Bereits mit drei Jahren im Kart-Sport aktiv, kam Fernando Alonso 1999 in den Formel-Sport. Nachdem der damals 18-Jährige gleich im ersten Jahr seine erste Formel-Rennserie gewann, wechselte er 2000 in die Formel 3000. Flavio Briatore wurde Alonsos Manager und vermittelte dem Spanier für die Saison 2001 einen Platz beim italienischen Formel-1-Team Minardi. Wegen des nicht konkurrenzfähigen und unzuverlässigen Minardi-Boliden konnte Alonso in den Rennen sein klar erkennbares Talent kaum unter Beweis stellen, er blieb ohne Punkte. In den Qualifyings gelangen ihm jedoch bemerkenswerte Startplatzierungen, in denen der Rookie seinen Teamkollegen Tarso Marques (l.) und gleichwertige Konkurrenten regelmäßig distanzierte. Mit seinem Wechsel zum Renault-Rennstall im Jahr 2002 blieb Alonso in seiner zweiten Saison nur die Rolle des Testfahrers. Ein Jahr später wurde der nunmehr als Stammfahrer eingesetzte 22-Jährige mit seinem Sieg in Ungarn, in dem er Rekordweltmeister Michael Schumacher überrundete, zum damals jüngsten Grand-Prix-Sieger der Formel-1-Geschichte. Nach einer sieglosen Saison 2004 konnte der Spanier im Jahr 2005 die jahrelange Dominanz von Ferrari um Rekordweltmeister Michael Schumacher (l.), der fünf Titel in Folge gewann, beenden. Souverän wurde Alonso mit sieben Siegen und 133 Punkten der bis dato jüngste Formel-1-Weltmeister, vor Kimi Räikkönen im McLaren Mercedes (112 Punkte). Obwohl Alonso vor Saisonbeginn seinen Wechsel zu McLaren verkündete, konnte der spanische Formel-1-Pilot 2006 seinen zweiten Weltmeistertitel feiern. Den Grundstein legte er dabei mit sechs Siegen in den ersten neun Rennen. Am Ende gewann Alonso die Weltmeisterschaft mit 13 Punkten Vorsprung vor Michael Schumacher (l.). Bei McLaren Mercedes konnte Alonso 2007 weitere vier Siege einfahren und kämpfte bis zum letzten Rennen um seinen dritten WM-Titel. Doch Teamkollege und Formel-1-Debütant Lewis Hamilton (r.) machte dem erfolgsverwöhnten Spanier die Vorherrschaft im Team streitig. Beide duellierten sich über die ganze Saison hinweg. Der lachende Dritte war dann Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen (r.), der mit einem Punkt Vorsprung (110) vor dem punktgleichen McLaren-Duo (109) die WM gewinnen konnte. Überschattet wurde die Saison von dem Vorwurf, McLaren hätte geheime Daten von Ferrari spioniert und verwendet. Das Team wurde von der Fia zu einer Rekordstrafe von 100 Millionen Dollar verurteilt und alle Punkte des Teams in der Konstrukteurs-WM wurden gestrichen. Alonsos Rolle in der Aufklärung der Spionageaffäre ist umstritten. Er verließ das Team frühzeitig nach nur einem Jahr. In den beiden Folgejahren fuhr Alonso erneut für Renault, jedoch weit weniger erfolgreich als zuvor. Mit seinem unterlegenen Boliden konnte er 2008 zwei Rennen gewinnen. 2009 konnte das Team nicht an frühere Erfolge anknüpfen. Alonso wechselte daraufhin zum Ende der Saison. Ab 2010 fuhr Fernando Alonso für den italienischen Traditionsrennstall Ferrari. Gleich im ersten Rennen gelang ihm für seinen neuen Arbeitgeber der erste Sieg. Nach einer durchwachsenen ersten Saisonhälfte konnten Alonso und das Team beim Großen Preis von Deutschland in die Erfolgsspur zurückfinden. Im weiteren Saisonverlauf gewann Alonso drei weitere Rennen und ging mit acht Punkten Vorsprung (246 Punkte) auf den australischen Red-Bull-Piloten Marc Webber (238) und 15 Punkten auf dessen Teamkollegen Sebastian Vettel (231) in das entscheidende letzte Rennen nach Abu Dhabi. Dort beging Ferrari eine taktische Fehlentscheidung, Alonso hing weitestgehend im Mittelfeld fest. So konnte letztendlich Sebastian Vettel die Weltmeisterschaft gewinnen. 2011 blieb Fernando Alonso ob der Dominanz von Red Bull und speziell Sebastian Vettels (M.), der in 19 Saisonrennen elfmal triumphierte, gemeinsam mit den McLaren Mercedes-Piloten Jenson Button und Lewis Hamilton stets nur die Rolle des Verfolgers. Nach einem fehlerhaften Red-Bull-Boxenstopp nutzte Alonso seine einzige Chance zum Sieg und gewann den Großen Preis von Großbritannien in Silverstone. 2012 änderten sich die Voraussetzungen, das Fahrerfeld wurde wieder ausgeglichener. Ein Novum: Sieben unterschiedliche Fahrer gewannen in den ersten sieben Rennen. Alonso siegte überraschend im zweiten Lauf in Malaysia, nachdem die Wintertests wenig vielversprechend verlaufen waren. Zur Sommerpause führte Alonso die WM-Wertung souverän mit 42 Punkten Vorsprung auf Vettel an. Bis ihn zwei Unfälle und Red Bulls wiedergefundene Dominanz zunehmend ausbremsten. Im letzten Saisondrittel gewann Vettel vier Rennen in Folge und konnte Alonso im Saisonendspurt ob des besseren Autos die WM-Führung wieder abnehmen. Der Spanier holte zuletzt das Maximum aus seinem Ferrari heraus, gab sich stets kämpferisch und konnte eine vorzeitige WM-Entscheidung in Austin/Texas mit einem dritten Platz auf das letzte Saisonrennen in Brasilien verschieben. In den Jahren 2013 und 2014 verbesserte sich Alonsos Lage bei Ferrari nicht. Er dominierte zwar seine jeweiligen Teamkollegen - um den WM-Titel fuhr der Spanier jedoch nicht mehr. Frustriert verließ er den Traditionsrennstall nach internen Streitigkeiten zum Ende der Saison 2014. Es folgte die zweite Phase bei McLaren. Zusammen mit Teamkollege Jenson Button (r.) setzte Alonso viel Hoffnung in den neuen Honda-Motor. Doch im ersten Jahr floppte die Zusammenarbeit. McLaren wurde mit 27 WM-Punkten noch hinter Toro-Rosso und Sauber Vorletzter der Konstrukteurswertung. Alonso verlor das teaminterne Duell gegen Button 11:16. Der Auftakt in die Saison 2016 endete spektakulär. Nach einem Unfall war sein Bolide kaum noch zu erkennen, Alonso kam leicht verletzt davon. Trotzdem lief es im McLaren wieder besser. Alonso beherrschte seinen Teamkollegen Button und in der Konstrukteurswertung belegte sein Team den sechsten Rang. 54 WM-Punkte holte Alonso. Die Saison 2017 war geprägt von Differenzen zwischen Alonso und McLaren auf der einen und Motorenlieferant Honda auf der anderen Seite. Immer wieder ließ die Technik Alonso im Stich - am Ende reichte es für McLaren nur zu 30 WM-Punkten und es folgte die Trennung von Honda. Die Entfremdung von der Formel 1 nahm seinen Lauf, Alonso verzichtete 2017 auf das ruhmreiche Rennen in Monaco, um erstmals beim Indy500 anzutreten. Alonsos großes Ziel: der Gewinn der Triple Crown. Dafür muss er die Klassiker Indy500, den Großen Preis von Monaco in der Formel 1 und das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewinnen. Monaco gewann er 2006 und 2007. 2018 folgte der Sieg in Le Mans. Alonso tritt in dieser Saison parallel zur Formel 1 auch in der Fia-Langstrecken-WM an. Gemeinsam mit Sébastien Buemi und Kazuki Nakajima holte er im Toyota den Gesamtsieg. In dieser Saison fährt McLaren mit Renault-Motoren, erfolgreicher wurde Alonso dadurch nicht. Sein bestes Rennergebnis: Platz fünf zum Auftakt in Australien. Im letzten Rennen in Abu Dhabi ehrt McLaren den Spanier mit einem besonderen Auto-Design. Nun verlässt Alonso die Formel 1. Das Ziel heiß Triple Crown, dafür fehlt noch der Sieg bei den 500 Meilen von Indianapolis. Und danach? "Ich will etwas für die nächste Generation machen und mein Wissen weitergeben. Junge Kartfahrer sollen Chancen haben, die ich nicht hatte."

Nach seinen zwei WM-Titeln mit Renault (2005 und 2006), gegen Serienweltmeister Michael Schumacher im Ferrari, schien Alonso nach Schumachers Rücktritt der prädestinierte Superstar der kommenden Jahre zu sein. Stattdessen begann eine Misere, die sich bis zu seinem Karriereende durchziehen sollte.

Als er 2007 zu McLaren-Mercedes wechselte, traf er dort auf Newcomer Lewis Hamilton, den Liebling von Teamchef Ron Dennis. Mehrmals fühlte er sich benachteiligt - doch seine "Rache" schadete Alonso am Ende auch selbst: Er machte "Spygate" öffentlich, den Informationsfluss geheimer Daten von Ferrari zu McLaren - was das britische Team 100 Millionen Dollar Strafe kostete. Am Ende zahlte Mercedes, Alonso ist seitdem für die Mercedes-Verantwortlichen in Stuttgart eine "Persona non grata".

Die WM gewann am Ende keiner der zwei streitenden McLaren-Piloten, sondern Kimi Räikkönen im Ferrari. Und Alonso sah sich zur Flucht von McLaren gezwungen - zurück zu Renault, in zwei relativ chancenlosen Jahren, in die auch noch der skandalumwitterte Erfolg in Singapur 2008 fiel, als sein Teamkollege Nelson Piquet jr. auf Anweisung von Teamchef Flavio Briatore mit einem absichtlichen Crash das Safety-Car provozierte, was Alonso einen seiner 32 Rennsiege bescherte. Angeblich hatte er von den ganzen Absprachen nie etwas gewusst.

Ferrari sollte für Alonso die Rettung sein, doch erneut lag er mit seiner Teamwahl falsch. Die wenig freundschaftliche Trennung folgte Ende 2014 - nach fünf Jahren ohne WM-Titel - mit den Last-Minute-Niederlagen 2010 und 2012 gegen Sebastian Vettel. Es war die Zeit, als Alonso wegen der knappen Misserfolge und der Organisationsstruktur bei Ferrari verzweifelte und zum Zyniker wurde.

Wie geht es für Alonso weiter?

Selbstkritische Töne hört man von Alonso eher selten, so ein Typ ist er nicht. Nun will er sich aber mit versöhnlichen Tönen verabschieden. Eine bestimmte Situation in seiner Karriere will er nicht hervorheben. "Es ist nicht ein Rennen oder eine bestimmte Erinnerung", sagte Alonso in Abu Dhabi. "Es sind die Menschen, die für mich immer im Mittelpunkt standen. Ich bin jetzt 37, ich habe mein halbes Leben in der Formel 1 verbracht. Ich habe hier unglaubliche Menschen kennengelernt, alle wundervolle Spezialisten ihres Fachs - Mechaniker, Techniker, Journalisten. Uns verbindet eine Menge."

Deshalb sei die Formel 1 wirklich die Königsklasse. "Erst wenn du in anderen Kategorien fährst, merkst du, welche Philosophie hier herrscht, diese Disziplin, diese Perfektion. Auf diesem Niveau mit solch wunderbaren Menschen zu arbeiten, das sticht für mich heraus. Und ich weiß, ich werde das Gefühl vermissen, ein Formel-1-Auto zu fahren, dieses Gefühl ist unvergleichlich."

Und wie möchte er selbst in Erinnerung bleiben? "Ich wollte immer in den Spiegel sehen und sagen können - ich habe alles versucht. Ich wollte mir treu bleiben. Ich wollte gegen andere Fahrer und alle Widrigkeiten kämpfen. Mein Erbe, das ist die Arbeit auf der Kartstrecke" - er hat eine eigene, in der Nähe seiner Heimatstadt Oviedo und betreibt dort intensive Nachwuchsförderung. "Ich will etwas für die nächste Generation machen und mein Wissen weitergeben. Junge Kartfahrer sollen Chancen haben, die ich nicht hatte."