Formel 1 Fernando Alonso hört auf

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso verlässt die Königsklasse zum Ende dieser Saison. Das teilte sein Rennstall McLaren mit. Der 37-Jährige ist seit 18 Jahren in der Formel 1 aktiv. Offen blieb zunächst, ob der Spanier wie zuletzt spekuliert im kommenden Jahr in der Indycar-Serie in den USA an den Start gehen wird.

Alonso veröffentlichte auf Twitter eine emotionale Botschaft an die Formel 1: "Wir hatten sehr gute Zeiten, einige unvergessliche - und einige sehr schlechte", sagte der Spanier: "Ich habe gesehen, wie du dich verändert hast, manchmal zum Guten, und manchmal meiner Meinung nach zum Schlechten."

Alonso hatte 2005 und 2006 den WM-Titel gewonnen, beide Triumphe feierte er im Renault. In seiner Karriere fuhr er zudem für die Rennställe Minardi, McLaren und Ferrari. Sein erstes Formel-1-Rennen hatte Alonso 2001 beim Großen Preis von Australien in Melbourne bestritten.

Seit seinem Wechsel von Ferrari zu McLaren 2015 hatte Alonso kein siegfähiges Auto mehr zur Verfügung, der einstige Top-Rennstall ist nur noch ein Mittelfeldteam. Alonsos letzter von insgesamt 32 Grand-Prix-Siegen liegt mehr als fünf Jahre zurück.

Zuletzt war öfter über Alonsos Ausstieg spekuliert worden. Sein großes Ziel ist der Gewinn der Triple Crown: Siege bei den Klassikern Indy500, dem Großen Preis von Monaco in der Formel 1 und beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Einzig die Indy500 fehlt ihm noch. "Ich habe heute andere Herausforderungen, größere als du mir bieten kannst", sagte Alonso.