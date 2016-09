Formel-1-Fahrer Alonso: "Langsam fahren macht keinen Spaß"

Zur Person Fernando Alonso, 35, ist ein spanischer Formel-1-Fahrer. 2000 startete seine Karriere bei Minardi, seine erfolgreichste Zeit begann ein Jahr später bei Renault. Dort gewann Alonso 2005 und 2006 zwei WM-Titel. Im weiteren Verlauf fuhr er für McLaren (2007), erneut Renault (2008-2009), Ferrari (2010-2014) und aktuell wieder für McLaren. In 265 Formel-1-Rennen feierte Alonso bisher 32 Siege.

SPIEGEL ONLINE: Herr Alonso, Sie haben deutlich gesagt, dass Ihnen die heutige Formel 1 keinen Spaß mehr bereitet. Was müsste geändert werden?

Fernando Alonso: Die Kritik hört man ja auch von den Fans auf den Tribünen und vor dem Fernseher: zu langsam, zu leise, zu wenig extrem. Und als Folge ist die Formel 1 seit vier, fünf Jahren in einem Abwärtstrend. Und wir Fahrer denken doch das gleiche. Manche sagen es eben laut und andere eher nicht. Vor allem die nicht, die es ja gar nicht anders kennen. Die saßen im Go-Kart oder in irgendwelchen Nachwuchsformeln, als die Formel 1 noch wirklich attraktiv war. Ich glaube, die Teams und die Fia haben das jetzt allmählich auch verstanden und machen den Versuch, es nächstes Jahr zu verbessern.

SPIEGEL ONLINE: Glauben Sie, dass das neue Reglement mit der veränderten Aerodynamik und den breiteren Reifen der richtige Weg ist?

Alonso: Schwer zu sagen, ich bin kein Technik-Experte, der jetzt genau sagen kann, wie die Autos wieder attraktiver werden. Ich fahre sie nur.

SPIEGEL ONLINE: Ist die Formel 1 durch die momentane Situation in Gefahr?

Alonso: Die Formel 1 wird nie wirklich in Gefahr sein. Der Name, die Marke, das ist zu stark. Es gibt mal bessere, mal schlechtere Zeiten - aber die Formel 1 wird immer die Formel 1 bleiben. Sie ist stärker als jede spezielle Ära der Autos.

SPIEGEL ONLINE: Hat die heutige Technologie auch die Einflussmöglichkeiten der Fahrers in der Entwicklungsarbeit eingeschränkt?

Alonso: Die Welt hat sich nun einmal verändert. Die Autos sind extrem komplex geworden. Vor ein paar Jahren war es noch einfacher, da musste man nur schnell fahren. Diese Autos am Limit zu bewegen, das war aber nie leicht, denn sie waren sehr schnell. Manchmal ging man da schon fast über die Grenzen der Physik hinaus. In den letzten zehn Jahren liegt der Sport immer mehr in den Händen der Ingenieure und der technischen Arbeitsgruppen, die über die Regeln entscheiden. Die wollen faszinierende Maschinen oder Spielzeuge schaffen. Aber es sind ihre Spielzeuge - nicht mehr unsere.

Getty Images Fernando Alonso bei seinem letzten Rennen in Spa

SPIEGEL ONLINE: Diese Situation scheint Sie noch mehr zu frustrieren als die Tatsache, dass sie bei McLaren-Honda schon einige Zeit keine echte Sieg- oder gar WM-Chance haben.

Alonso: Die Autos sind schwerer und langsamer als früher. Wir müssen ständig Reifen und Sprit sparen, von der ersten Runde an. Und das geht alles gegen den Instinkt der Fahrer. Langsam fahren macht keinen Spaß. Selbst wenn man nur in einem Go-Kart unterwegs ist, will man so schnell wie möglich fahren. Und dann kommt man zu einem Formel-1-Grand-Prix und fährt langsam, weil dadurch das Rennergebnis insgesamt besser wird. Das ist doch widersinnig.

SPIEGEL ONLINE: Gibt es weitere Probleme?

Alonso: Die Autos sind auch körperlich keine Herausforderung mehr. Ich weiß noch, bei meinen ersten Testfahrten, da haben die Ingenieure gesagt, ich solle nicht mehr als 50, 60 Runden fahren. Weil man danach kaputt war, man konnte den Kopf nicht mehr gerade halten. Heute steigt ein Neuling bei den Wintertests ein und fährt gleich mal 150 Runden am Tag. Die heutigen Autos sind doch wie GP2-Autos - nur mit noch weniger Lärm. Es geht gar nicht darum, ob man gewinnt. Es geht um das Gefühl, das einem das Auto gibt.

SPIEGEL ONLINE: Wenn die Saison 2017 nicht besser wird, hören Sie dann in der Formel 1 auf?

Alonso: Das ist sehr gut möglich. Ende 2017 läuft mein Vertrag bei McLaren-Honda aus, ich muss also neu verhandeln. Und dabei auch meine persönliche Situation betrachten. Ich bin jetzt 35. Wenn ich mir noch Träume erfüllen müsste oder noch Geld bräuchte, dann wäre das etwas anderes. Aber nach 16 Jahren brauche ich das alles nicht mehr. Ich brauche nur noch Spaß.

SPIEGEL ONLINE: Haben die zwei schweren Unfälle, die sie in den letzten beiden Jahren hatten, eine Rolle bei ihren Gedanken um ein eventuelles Karriereende gespielt?

Alonso: Nicht wirklich. Das ist Zufall - manchmal hat man acht oder neun Jahre nichts, und dann passieren innerhalb von zwei Monaten zwei schwere Unfälle. Das hat für mich nichts verändert. Ich fühle mich im Auto immer noch sehr sicher. Die Sicherheitsstandards in der Formel 1 sind unglaublich. Das ist vielleicht das Positivste an der Formel-1-Entwicklung der letzten 15 Jahre.

SPIEGEL ONLINE: Als Sie Ende 2014 Ferrari verließen, sahen Sie dort keine Perspektive mehr. Sehen Sie sich durch die heutige Ferrari-Situation bestätigt?

Alonso: Ich hatte damals das Gefühl, wir würden nur um Platz zwei fahren - Mercedes war einfach zu stark. Aber es ging nicht nur darum. Als ich zu Ferrari kam, war Luca di Montezemolo Präsident, Stefano Domenicali Teammanager. Das war eine sehr gute Gruppe von Leuten. Aber speziell in meinem letzten Jahr dort gab es sehr viele Wechsel. Und ich hatte das Gefühl, dass das nicht mehr mein Platz ist. Ich wusste, dass mein Ausgangspunkt bei McLaren-Honda deutlich niedriger sein würde, aber wir waren alle sehr motiviert und wollten schnell Fortschritte machen. Bei Ferrari hätten wir mit 95 Prozent begonnen - wären aber immer auf diesen 95 Prozent geblieben.