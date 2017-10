Die Formel 1 ist nicht genug: Fernando Alonso hat bekannt gegeben, sich erneut einer Herausforderung auf neuem Fahr-Terrain stellen zu wollen. Im Januar wird der Spanier beim 24-Stunden-Rennen in Daytona starten. Mit dem Rennkalender der Formel 1 kollidiert der Wettbewerb nicht. Doch darauf nahm der Spanier in der Vergangenheit sowieso nicht immer Rücksicht.

Im Mai hatte Alonso noch den Grand Prix in Monaco geschwänzt, um beim Indy 500 in Indianapolis anzutreten. Das Rennen musste er allerdings 21 Stunden vor Schluss wegen technischer Probleme am Auto aufgeben.

Alonsos Arbeitgeber McLaren scheint keine Probleme damit zu haben, wenn sein Fahrer sich in anderen Disziplinen umtreibt. Erst kürzlich hat der zweifache Weltmeister seinen Vertrag beim Rennstall verlängert. Eine Entscheidung, die lange Zeit unsicher war, da Alonso zwischenzeitlich seinen Abgang angedroht hatte.

Angesprochen auf seinen Start in Daytona, Florida, sprach der 36 Jahre alte Fahrer von einem "aufregenden und interessanten Projekt". Auch die legendären 24 Stunden von Le Mans wären laut Alonso noch ein Ziel.