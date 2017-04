Alonso beim Indy-500-Klassiker Viel gefährlicher als die Formel 1

Fernando Alonso ist müde, aber voller Vorfreude. Das liegt nicht am Formel-1-Rennen in Sotschi am kommenden Sonntag (14 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) sondern an seinem Ausflug zum 500-Meilen-Klassiker von Indianapolis in vier Wochen, für den er auf den Grand Prix von Monaco verzichtet. Als Alonso am Donnerstagmorgen in Russland eintraf, hatte er einen ordentlichen Trip hinter sich. Der Spanier hatte sich das Indy-Car-Rennen in Alabama angeschaut, absolvierte beim Team von Michael Andretti eine erste Sitzprobe und war auch in Indianapolis an der Strecke.

"Ich habe mir auch den Siegerpokal angeschaut", sagte Alonso in Sotschi. "Der ist richtig schön groß, ganz toll. Den hätte ich gerne in meiner Sammlung." Die neue Welt fasziniert ihn, macht ihm sichtlich Spaß - und lässt ihn den gegenwärtigen Formel-1-Frust vergessen. Bei McLaren-Honda läuft wenig zusammen, auch deshalb bekam Alonso die Erlaubnis für das ungewöhnliche Leihgeschäft. McLaren will ihn gnädig stimmen und hofft auf eine Vertragsverlängerung.

Um seine Chancen bei der Indy 500 zu verbessern, setzte er sich auch schon mal in den Simulator von Honda, auch wenn in dieser Beziehung die Technik der Indy-Teams dem Niveau der Formel 1 ein bisschen hinterherhinkt. "Im Simulator ist es einfach, mit 370 Stundenkilometer durch die Kurven zu fahren", sagt Alonso. "Weil du ja ganz genau weißt, dass nichts passieren kann, wenn du abfliegst. Wenigstens bekommst du eine ungefähre Ahnung davon, wie es sich anfühlt, im Oval zu fahren."

Die erste "echte" Erfahrung wird er in der Woche nach Sotschi sammeln. Am 3. Mai soll er seine ersten Runden auf dem Speedway drehen. Dass er bis zum Rennen am 28. Mai noch viel lernen muss, ist ihm klar: "Ich werde jede Information aufsaugen, die ich bekommen kann. In Indy bin ich ein Rookie. Ich muss mich an die Geschwindigkeiten gewöhnen, auf das Fahren im Verkehr, auf die Bedeutung der Safety-Cars für das Rennen. Zum Glück habe ich mit Michael Andretti einen der besten Lehrer, den ich mir wünschen kann."

AP Fernando Alonso (r.) und sein Indy-Teamchef Michael Andretti

Im vergangenen Jahr gewann mit Alexander Rossi auch ein Rookie die 500 Meilen - Inspiration für Alonso? "Man kann das nicht so einfach sagen. Nur weil das da geklappt hat, muss ich nicht auch automatisch gewinnen." Sein Ziel müsse es sein, "den notwendigen Speed zu finden, "um dann im entscheidenden Moment die Umstände ausnutzen zu können. Es muss alles passen, um dieses Rennen zu gewinnen."

Natürlich will er den Erfolg, "Aber gleichzeitig möchte ich die Erfahrung auch genießen. Indy ist einzigartig und magisch, mit keinem anderen Rennen zu vergleichen. Darauf freue ich mich wahnsinnig."

Viel gefährlicher als die Formel 1

Dafür nimmt er auch erhöhtes Risiko in Kauf. "Hoffentlich tut er sich dort nicht weh", sagt TV-Experte Marc Surer. "Vor allem, wenn er dann mit Gewalt noch das letzte bisschen herausholen will - ohne die Erfahrung zu haben." Nelson Piquet etwa bezahlte in den Neunziger Jahren einen Ausflug nach Indianapolis mit schweren Beinbrüchen. Auch heute sind die Gefahren auf den Ovalen generell immer noch deutlich größer als in der Formel 1, die Sicherheitsstandards eher geringer.

Dass seine Entscheidung, nach Indianapolis zu gehen, in den USA einen großen Effekt hatte, macht Alonso stolz. In Alabama, im Barber Motosports Park, bekam er zwar "nur etwa die Hälfte des Rennens" mit. Die andere Hälfte der Zeit musste er Interviews geben. Und die Zeiten, in denen er in den USA anonym und unerkannt Urlaub machen konnte, sind auch vorbei. "Früher konnte ich mich überall frei bewegen, keiner hat mich gekannt. Diesmal hatte ich das Gefühl, ich bin in Spanien. Auf den Flughäfen hat mir jeder die Hand geschüttelt, um ein Autogramm gebeten und mir viel Glück gewünscht."

Der Reisestress wird ihn weiter begleiten. "Seit Dienstagnacht habe ich quasi nur im Flugzeug gesessen", erzählte der zweimalige Weltmeister in Russland. "Ich muss dringend Schlaf nachholen." Eines weiß er deshalb jetzt schon: "Wenn Indy vorbei ist, dann werde ich mich erst mal sieben Tage lang nur auf die Couch legen und außer Fernsehen gar nix tun!"