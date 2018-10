Ferrari in der Formel-1-Krise Der italienische Patient

Lange Zeit konnte Sebastian Vettel die Fassade aufrechterhalten, aber in den vergangenen Wochen merkte man ihm an: Die interne Situation bei Ferrari, über die er nach außen bisher nie ein Wort verloren hatte, geht ihm allmählich an die Substanz.

Im Team herrschen Unruhe und Chaos. Das überträgt sich auf die sportliche Situation und mündet immer wieder in strategischen Fehlentscheidungen. Vettel muss diese auf der Strecke wieder ausbügeln - was die Gefahr riskanter Manöver mit sich bringt.

So war es dann auch in Suzuka, als Vettel bei einer Attacke gegen Max Verstappen mit dem Niederländer kollidierte und zurückfiel. Vettel rechtfertigte den Angriff, er hätte es einfach versuchen müssen. Eine Lücke wäre da gewesen, Verstappen habe außerdem keine Batterieleitung mehr gehabt. "So eine Chance ergibt sich so schnell nicht wieder." Vettel habe an der Stelle auch andere Autos überholt. "Aber Max hat mir halt keinen Platz gelassen - wie so oft bei ihm."

Maurizio Arrivabene vs. Mattia Binotto

Der vierfache Weltmeister Alain Prost, der in seiner Karriere ebenfalls schwierige Zeiten hatte, zeigt Verständnis für den Deutschen: "Wenn du um den Titel kämpfst, unbedingt Weltmeister werden willst, aber intern nichts passt, du dich von deinem Team alleingelassen fühlst, die entsprechende Unterstützung vermisst und das Gefühl hast, gegen Windmühlenflügel zu kämpfen, dann kann es ganz schnell passieren, dass du auch mal überziehst."

Der interne Machtkampf bei Ferrari zwischen Teamchef Maurizio Arrivabene und der Technikabteilung unter Mattia Binotto wurde in Suzuka erstmals öffentlich sichtbar. Nach dem verkorksten Qualifying, als Ferrari beide Fahrer bei fast trockener Strecke mit Regenreifen auf den Kurs schickte, schimpfte Arrivabene: "Ich mische mich grundsätzlich nicht in technische Dinge ein, aber was da heute geliefert wurde, ist indiskutabel. Vielleicht bräuchten wir ein paar erfahrenere Leute."

Ein seltsamer Vorwurf, denn von Binotto über Chefingenieur Jock Clear bis zu Vettel-Renningenieur Riccardo Adami oder dem Chefstrategen Inaki Rueda haben alle Verantwortlichen teils jahrzehntelange Formel-1-Erfahrung. Dennoch bleibt die Frage: Warum geht dann trotzdem so viel schief?

Fehler, Fehler, Fehler

Der Patzer in Suzuka war nicht der erste. Schon in Spa ging an der Ferrari-Box alles durcheinander, als im Qualifying plötzlich Regen einsetzte. Vettel musste aus dem Auto heraus seine Truppe dirigieren, um zu verhindern, dass bei dem panischen Hin und Her der Unterboden des Autos beschädigt wurde.

In Monza schickte Ferrari die Autos im Qualifying so auf die Strecke, dass Vettel seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen den entscheidenden Windschatten geben musste. Der Finne holte sich die Pole und verteidigte die Position beim Start sehr hart gegen Vettel. Dadurch geriet Vettel in einen Zweikampf mit Lewis Hamilton und drehte sich kurz darauf. Auch in Singapur misslang das Qualifying.

Der Machtkampf zwischen Arrivabene und Binotto scheint auf der oberen und mittleren Ebene Spuren zu hinterlassen - nichts funktioniert mehr. Beide haben gewisse "Fraktionen" im Team hinter sich, Arrivabene mehr in der Administration und der PR- und Marketing-Abteilung, Binotto bei den Technikern.

Vettel würde gerne Schumacher um Rat fragen

Letzterer sieht die Gefahr, nach dem Tod von Sergio Marchionne, dessen Schützling er immer war, ins Hintertreffen zu geraten. Arrivabene wiederum fürchtet, angesichts eines erneuten Misserfolgs am Ende der Saison gehen zu müssen.

Vettel hat sein Team in dieser Saison oft in Schutz genommen - aber Arrivabene versucht, über ihm treu ergebene Sekundanten dafür zu sorgen, dass der Deutsche für dieses Verhalten nicht belohnt wird. Im Gegenteil: Gerade gegenüber den italienischen Medien wird viel versucht, um vor allem Vettel für alle Misserfolge verantwortlich zu machen.

Vettel sagte kürzlich, dass er Michael Schumacher gerne um einen Rat fragen würde, wie die Politik bei Ferrari funktioniere - wenn das denn möglich wäre. Wobei Schumacher wohl auch keine Antwort wüsste. Denn zu seiner Zeit, mit Ross Brawn und Jean Todt und ganz ohne italienischen Einfluss von oben, funktionierte Ferrari zum bislang letzten Mal in der Geschichte wirklich reibungslos.

Sogar Stefano Domenicali, sicherlich mit mehr Fachwissen und Format gesegnet als Arrivabene, hatte während seiner Amtszeit Probleme, den Rennstall zusammenzuhalten. Der heutige Lamborghini-Chef ging im April 2014. "Ferrari ist zu italienisch, um in der heutigen Formel 1 Erfolg zu haben", sagte Ex-F1-Boss Bernie Ecclestone kürzlich in Sotschi. Und am Ende ist es wohl Sebastian Vettel, der vieles davon ausbaden muss.