Formel 1 in Austin Ferrari hat 'ne Schraube locker

Ausgangslage: Vor dem drittletzten Rennen lag Nico Rosberg in der Fahrerwertung klar vor Teamkollege Lewis Hamilton, 313 Punkte gegen 280 Punkte. Komfortabel, eigentlich. Aber nicht erst diese Saison hat gezeigt, dass auch solche Vorsprünge schneller zusammenschmelzen können als das Reifengummi bei einer Vollbremsung. Und eines war klar: Hamilton hat die WM noch lange nicht abgeschrieben.

Startaufstellung: Den jüngsten Beweis für seine noch immer sehr lebendigen Titelambitionen lieferte Hamilton im Qualifying. Zum ersten Mal fuhr er in Austin auf die Poleposition und verkündete anschließend, neben Rosberg sitzend: "Ich fühle mich unglaublich." Viel deutlicher kann eine Kampfansage kaum ausfallen. Rosberg wurde Zweiter, in der zweiten Reihe starteten die beiden Red Bulls, in der dritten Reihe die Ferrari-Piloten Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen.

Ergebnis: Hamilton behauptete seinen ersten Platz und sicherte sich den 50. Grand-Prix-Triumph seiner Karriere. Zweiter wurde Rosberg, Dritter Daniel Ricciardo im Red Bull. Sebastian Vettel fuhr auf Platz vier.

#USGP PROVISIONAL CLASSIFICATION: HAM takes the win

Startphase: Und Hamilton machte im Rennen genau so weiter. Der Brite hatte in dieser Saison schon mehrmals Probleme am Start, diesmal klappte alles, er ließ sich vom zweitplatzierten Rosberg nicht in Bedrängnis bringen und verteidigte die Führung auch gegen Daniel Ricciardo, der sich vom dritten Startplatz an Rosberg vorbei schob.

Rennverlauf: Hamilton setzte sich an der Spitze ab, dahinter blieben Ricciardo und Rosberg. Nico Hülkenberg war schon früh ausgeschieden, später erwischte es noch Esteban Gutierrez, Kimi Räikkönen und Max Verstappen - doch dazu später mehr. Rosberg profitierte von einer zwischenzeitlichen "Virtual Safety Car"-Phase, während der er in der Box Ricciardo den zweiten Platz abnahm und bis zum Ende nicht mehr hergab.

Duell des Rennens: Die spannendsten Momente spielen sich nicht immer an der Spitze ab. Räikkönen im Ferrari und Max Verstappen im Red Bull lieferten sich im Laufe des Rennens mehrere Positionskämpfe - nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Dass die Formel 1 eine neue Regel eingeführt hat, die Spurwechsel während des Bremens beim Verteidigen der Position verbietet, liegt vor allem an einigen brenzligen Situationen in dieser Saison, als Verstappen eben diese Taktik gegen Räikkönen anwendete und den Finnen damit mächtig in Rage brachte. Diesmal gingen die Überholmanöver der beiden Fahrer gut, Probleme machten ihnen andere Dinge:

Missverständnis des Rennens: Nach der Hälfte der zu fahrenden Runden bog Verstappen in die Boxengasse ab und steuerte auf die Red-Bull-Station zu. Wer nicht da war, waren seine Mechaniker. Der Niederländer hatte sich verhört und dachte, er sei über Funk zum Reifenwechsel bestellt worden. In aller Eile wurde der Wechsel dann noch vorgenommen, doch der 19-Jährige verlor wertvolle Sekunden. Das sollte kurz darauf aber keine Rolle mehr spielen.

Spazierfahrt des Rennens: Zwei Runden nach dem verpatzten Stopp musste sich Verstappen keine Gedanken mehr über verlorenen Sekunden machen. Auf offener Streckte sackte die Motorleistung plötzlich ab, im Schneckentempo fuhr Verstappen noch ein paar Kurven weiter, immer am Rand, um die Konkurrenten wohl oder übel vorbeizulassen. Dann parkte er seinen Boliden, das Rennen war für ihn vorbei. Die Profiteure des Vorfalls und der darauf folgenden Virtual Safety Car Phase waren die beiden Mercedes.

Vergesslichkeit des Rennens: Räikkönen musste das Rennen unmittelbar nach seinem dritten Reifenwechsel beenden. Sein Wagen blieb auf einem Bergaufstück stehen. Er solle ihn stoppen, bekam er als Anweisung aus der Ferrari-Garage. Räikkönen aber ließ den Wagen rückwärts bergab rollen, stieg aus und verschwand. Er hatte zuvor in guter Position auf Rang vier gelegen. Räikkönens erste Erklärung über Funk: "Da steckte noch ein Schlagschrauber an meinem Reifen." Später sprach der Finne davon, dass der Reifen nicht "zu 100 Prozent fest" war.

LAP 39/56



RAI pits, but as he exits his Ferrari grinds to a halt...



Kimi: "There was a [wheel] gun still attached!" #USGP #F1

Erkenntnis des Rennens: Lewis Hamilton wird so lange um diese WM kämpfen, wie es auch nur die kleinste Möglichkeit zur Titelverteidigung gibt. Und Nico Rosberg scheint gelernt zu haben, dass er mit seinem so entschlossen kämpfenden Teamkollegen nicht immer mithalten muss, sondern auch mit zweiten Plätzen ans große Ziel WM-Titel kommen kann.

Neuer WM-Stand bei zwei noch verbleibenden Rennen:

1. Nico Rosberg: 331 Punkte

2. Lewis Hamilton: 305 Punkte

3. Daniel Ricciardo: 227 Punkte

