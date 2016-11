Formel-1-Promoter Ecclestone Hockenheimring steht vor dem Aus

Promoter Bernie Ecclestone sieht in der Formel 1 auf lange Sicht keinen Großen Preis von Deutschland mehr. "Ich weiß nicht, wie wir dieses Rennen retten können", sagte der Brite "motorsport.com" am Rande des vorletzten Saisonrennens in Brasilien.

Der Hockenheimring war als Gastgeber des Deutschland-Grand-Prix am 30. Juli 2017 im Ende September veröffentlichten vorläufigen Rennkalender mit der Anmerkung "noch zu bestätigen" aufgeführt. Laut Ecclestone soll eine endgültige Entscheidung in Kürze bei der Generalversammlung des Automobil-Weltverbandes Fia in Wien (28. November bis 2. Dezember) fallen.

"Ich würde mein Geld wetten, dass er nicht stattfindet", sagte Ecclestone. Hockenheimring-Geschäftsführer Georg Seiler hatte Ende September zum wiederholten Male erklärt, dass "kein Minus" herauskommen dürfe. In dieser Saison waren die Veranstalter in Hockenheim mit der Zuschauerentwicklung (122.000 gesamt, 57.000 am Renntag) zufrieden, schafften es aber erneut nicht, einen Gewinn zu vermelden.

"Sie wollen zu den gleichen Konditionen wie in den letzten Jahren weitermachen", stellte Ecclestone klar. "Diese sind aber nicht gut für uns. Wir haben versucht, sie am Leben zu halten, aber ihnen geht die Medizin aus."

Schlimmer noch sei es am Nürburgring gewesen, der turnusmäßig eigentlich 2017 an der Reihe gewesen wäre. "Als die aktuellen Eigner die Strecke gekauft haben, hatten sie keine Ahnung, was dort vorging. Und als sie es herausgefunden haben, hat es ihnen überhaupt nicht gefallen. So waren sie raus aus dem Spiel", sagte Ecclestone. Bereits 2015 war der Große Preis von Deutschland ausgefallen - nun könnte es 2017 wieder eine Saison ohne deutsches Rennen geben. Für 2018 gibt es derzeit noch einen bestehenden Vertrag mit dem Hockenheimring.

Streitpunkt ist die hohe Antrittsgebühr, die Ecclestone fordert und familienfreundliche Eintrittspreise an den Strecken unmöglich macht. Die Veranstalter wissen aber auch, dass Ecclestones Zukunft unter dem neuen Formel-1-Besitzer Liberty Media ungewiss ist. Vor wenigen Tagen hatte es Spekulationen gegeben, Ross Brawn könne als Chefpromoter auf Ecclestone folgen.

Neben dem Deutschland-Rennen steht auch der WM-Lauf in Brasilien vor dem zumindest vorläufigen Aus. Die lokalen Organisatoren der Interlagos-Strecke in São Paulo erwarten allein für dieses Jahr ein Minus in Höhe von 30 Millionen Dollar. Die Tribünen am Freitag und Samstag waren relativ leer.