Formel-1-Chef Ecclestone wünscht sich mehr Risiko

Formel-1-Chefvermarkter Bernie Ecclestone wünscht sich einen höheren Risikofaktor in der Formel 1. Der Brite würde dafür übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf den Strecken gerne niedrige Mauern um die Kurven bauen lassen, um so den Nervenkitzel zu erhöhen.

Früher seien die Zuschauer zu einem Rennen gekommen und "dachten, es könnte jemand umkommen. Heute kommen sie zu einem Rennen in der Gewissheit, dass niemand umkommt", erzählte Ecclestone, der für seine provokanten Aussagen bekannt ist, demnach britischen Journalisten. Das sei auch gut so, versicherte er.

Ecclestones Ansicht nach gelten viele Rennen mittlerweile jedoch als zu sicher, zumal die Piloten durchaus die Streckenbegrenzung überfahren würden, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Er würde daher "40 Zentimeter hohe Mauern um die Kurven bauen", meinte er weiter. Seine Idee würde dafür sorgen, dass die Piloten die Streckenbegrenzungen auch einhalten würden.

WM-Favorit Nico Rosberg, der sich sehr für Sicherheit in der Formel 1 einsetzt, reagierte auf Ecclestones Vorstoß ungerührt. "Wir sollten erstmal auf zehn andere Gebiete schauen, um den Sport aufregender zu machen", sagte der Mercedes-Pilot.

Formel-1-Saison 2016

Die Teams und Fahrer

Der Rennkalender

Die Rekorde

Die meisten WM-Titel

Michael Schumacher (7)

Die meisten Grand-Prix-Siege

Michael Schumacher (91)

Die meisten Siege in einer Saison

Michael Schumacher und Sebastian Vettel (je 13)

Die meisten Start-Ziel-Siege

Ayrton Senna (19)

Die meisten Podestplätze

Michael Schumacher (155)

Die meisten Podestplätze in einer Saison

Michael Schumacher und Sebastian Vettel (je 17)

Die meisten Polepositions

Michael Schumacher (68)

Die meisten Polepositions in einer Saison

Sebastian Vettel (15)

Die schnellsten Rennrunden

Michael Schumacher (77)

Die meisten Grand-Prix-Starts

Rubens Barrichello (323)