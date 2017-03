Bilanz der Formel-1-Testfahrten Zuverlässige Silberpfeile, enttäuschender McLaren

1. Platz: Mercedes

Auch wenn die Zahlen etwas anderes aussagen und Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen mit 1:18,6 Minuten die absolute Testbestzeit aufstellte: Sebastian Vettel dürfte recht haben, wenn er sagt: "Für mich ist in Wahrheit immer noch Mercedes vorn, sie sind die Messlatte." Hört man bei Lewis Hamilton auf die Zwischentöne, wird deutlich, dass es nie das Ziel der Silbernen war, Bestzeiten aufzustellen, sondern vor allem, alle Feinheiten des Autos kennen und nutzen zu lernen. Fast 1100 gefahrene Runden - mit Abstand die meisten von allen - sprechen für die extreme Zuverlässigkeit des neuen Silberpfeils. Unter der Hand geben die Mercedes-Ingenieure zu: "Wenn wir es wirklich darauf anlegen würden, könnten wir auch unter 1:18,0 fahren."

2. Platz: Ferrari

Eines ist sicher: Ferrari hat gegenüber dem Vorjahr einen deutlich besseren Job gemacht. Das Auto war von Anfang an zuverlässig, 954 Runden, Platz zwei im Ranking hinter Mercedes, sind eine gute Ausbeute. Der Ferrari liegt in diesem Jahr gut auf der Strecke - Experten sehen ihn diesbezüglich mindestens auf Mercedes-Niveau. Was den Speed angeht, dürfte man auch näher an Silber herangekommen sein, aber drei Zehntel fehlen wahrscheinlich immer noch. Vettel gibt sich vorsichtig optimistisch: "Wir sind nicht schlecht dabei, aber es gibt einige Punkte, wo wir noch zulegen müssen."

3. Platz: Red Bull

Vor Testbeginn galt Red Bull als größter Mercedes-Herausforderer, doch die Bullen hinken weiter hinterher als erwartet. Fünf bis sieben Zehntel sind den Anfangsschwierigkeiten mit dem neuen Renault-Motor geschuldet. Aus Sicherheitsgründen fuhr man noch nicht mit voller Leistung - bis zum Saisonstart in Melbourne soll diese Baustelle aber behoben sein. Möglicherweise wird das Auto dort auch eine neue Optik haben. Chefdesigner Adrian Newey ist bekannt dafür, seine Geniestreiche erst in letzter Sekunde aufzudecken. Die Einschätzung von Teamchef Christian Horner: "Mercedes ist realistisch gesehen drei Zehntel voraus, dann werden wir und Ferrari ungefähr auf gleichem Level kommen." Red-Bull-Motorkoordinator Helmut Marko setzt auf seine Piloten: "Mit Ricciardo und Verstappen haben wir die beste Fahrerpaarung im Feld."

4. Platz: Williams

Hinter den drei Großen scheint sich sich Williams ein bisschen vom Rest der Welt abgesetzt zu haben. Mit dem Mercedes-Motor im Heck und einem gelungenen Chassis bewegen sich der vom Rücktritt zurückgetretene Felipe Massa und Youngster Lance Stroll im Niemandsland zwischen der Spitze und dem großen Mittelfeld. Der 18-jährige Kanadier fing sich nach einer schlechten ersten Woche mit drei Unfällen in der zweiten - und leistete sich keinen Abflug mehr.

5. - 8. Platz: Haas, Renault, Force India Toro Rosso

Das große Mittelfeld, in dem wohl auch Nico Hülkenberg nach seinem Wechsel zu Renault zu finden sein wird. Zwischen Renault, Haas, Force India und Toro Rosso könnte es sehr eng werden. Renault und Toro Rosso verloren wichtige Testzeit durch Probleme mit dem Motor, bei Force India hadert man mit der Balance und einem immer wieder "kokelnden" Auspuff. Eines ist aber sicher: Der Abstand des Mittelfelds zur Spitze ist insgesamt gewachsen. "Die sind 1,5 bis zwei Sekunden weg", sagt Haas-Teamchef Günther Steiner. "Es ist das alte Lied: Auf gravierende Regeländerungen können die Großen mit viel Geld und Personal besser und schneller reagieren."

9. Platz: Sauber

Für Pascal Wehrlein und das Sauber-Team muss das Ziel sein, Anschluss ans Mittelfeld zu finden. Mit dem Vorjahres-Motor von Ferrari keine leichte Aufgabe, aber Wehrlein, der die erste Testwoche wegen einer Rückenverletzung verpasste, gibt sich optimistisch: "Ich fühle mich im Auto immer wohler - und da kommt sicher noch einiges." Was dem Sauber an Speed fehlt, könnte man zu Saisonbeginn mit Zuverlässigkeit wettmachen - so lange die Konkurrenten mit ihren Antrieben Probleme haben.

10. Platz: McLaren

"Probleme über Probleme" - das betrifft vor allem McLaren-Honda. Mit praktisch komplett neu entwickeltem Motor wollte das Traditionsteam in dieser Saison endlich angreifen - aber das japanische Triebwerk ist eine einzige Enttäuschung. "Wir haben weder Leistung noch Zuverlässigkeit", sagt der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso. "Wir verlieren auf jeder Geraden 30 Stundenkilometer." Wo die Probleme genau lägen? "Da müsst Ihr Honda fragen - ich bin kein Ingenieur." Nicht einmal ein Drittel der von Mercedes zurückgelegten Distanz schaffte McLaren-Honda in den beiden Testwochen - mit sechs Motoren, wo die Silbernen nur zwei brauchten.