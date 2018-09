Formel 1 Leclerc beerbt Räikkönen bei Ferrari

Kimi Räikkönen ist nur noch bis zum Saisonende Formel-1-Teamkollege von Sebastian Vettel bei Ferrari. Das teilte der italienische Rennstall mit. Der 38 Jahre alte Ex-Weltmeister aus Finnland wechselt zum Sauber-Team, im Gegenzug kommt der 20 Jahre alte Franzose Charles Leclerc von dort zu Ferrari.

Räikkönen fährt seit 2014 wieder für den italienischen Rennstall, mit dem er 2007 den WM-Titel gewann. Sein damaliger Triumph ist der bislang letzte Fahrertitel für die Italiener. Vettel hatte sich mehrfach für den 20-maligen Grand-Prix-Sieger ausgesprochen. Räikkönen hatte sich in den vergangenen Jahren zumeist in die Rolle des Helfers für den Deutschen gefügt und in diesem Jahr mit guten Leistungen für sich geworben. Dennoch entschied sich Ferrari gegen eine weitere Vertragsverlängerung.

Charles Leclerc to drive for Scuderia Ferrari in 2019. https://t.co/Mu4rn1BwLe — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 11. September 2018

Damit kommt es zu einem Cockpit-Tausch, denn Ferrari bestätigte als Räikkkönens Nachfolger den bisherigen Sauber-Piloten Charles Leclerc (Monaco). Der 20-Jährige absolviert derzeit eine starke Rookie-Saison für die Schweizer und wird seit 2016 in der Ferrari Driver Academy gefördert.