Formel 1 Ricciardo siegt im Chaos-Rennen von Baku

Verrücktes Rennen in Baku: Daniel Ricciardo hat sich den ersten Platz beim Großen Preis von Aserbaidschan gesichert. Er setzte sich vor Valtteri Bottas (Mercedes) und Lance Stroll (Williams) durch.

Es war ein chaotisches Rennen. Ricciardo gewann, obwohl er als Zehnter gestartet war. Der Zweitplatzierte Bottas war nach dem Start auf den letzten Platz zurückgefallen und schob sich erst auf der Zielgeraden noch an Stroll vorbei. Dieser wurde sensationell Dritter, nachdem er zuvor in der gesamten Saison nur zwei Punkte geholt hatte.

Schon in der zweiten Kurve kollidierten Bottas und Räikkönen. Während der Ferrari-Pilot sich in der Spitzengruppe hielt, ging Bottas in die Box und kam mit einer Runde Rückstand zurück auf die Strecke. Durch viele Safety-Car-Phasen und viele Ausfälle holte der Finne aber noch auf. Zwischenzeitlich wurde das Rennen sogar für gut 20 Minuten unterbrochen, weil zu viele Teile auf der Strecke lagen.

Lewis Hamilton war im Mercedes lange Zeit Erster. Erst ein kurioses Problem zwang ihn in die Box: In seinem Cockpit hatte sich ein Kopfschutz gelöst, er kam in der Mitte des Felds zurück auf die Strecke, lieferte sich dann noch ein packendes Duell mit Sebastian Vettel und blieb schließlich hinter dem Deutschen auf dem fünften Rang.

Vettel war zuvor aufgrund einer Strafe zurückgefallen: Während der zweiten von drei Safety-Car-Phasen war er zunächst auf Hamilton aufgefahren, als dieser in einer Kurve recht plötzlich gebremst hatte. Anschließend fuhr Vettel dem Briten absichtlich in den Wagen. Es folgte eine Zehn-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe, letztlich reichte es nur für den vierten Platz. Es profitierten die Fahrer, die letztlich auf dem Podest standen: Denn nachdem Hamilton und Vettel die ersten beiden Plätze hergeben mussten, setzte sich das Trio an die Spitze und ließ sich nicht mehr von dort verdrängen.

Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen war wegen eines Reifenschadens schon früh weit zurückgefallen und musste seinen Boliden kurz vor Ende des Rennens abstellen. Auch Ricciardos Red-Bull-Teamkollege Max Verstappen beendete das Rennen frühzeitig: Sein Wagen hatte einen Motorschaden. Pascal Wehrlein (Sauber) verpasste die Punkte mit Rang elf knapp. Nico Hülkenberg (Renault) fiel in Folge eines Fahrfehlers aus. Fernando Alonso (McLaren) holte mit Platz neun seine ersten Punkte der Saison. In der WM-Wertung hat Vettel (153) seinen Vorsprung auf Hamilton (139) auf nun 14 Punkte ausgebaut.