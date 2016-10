Formel 1 in den USA Fast so groß wie Straußenrennen

Nascar, Indycar und einmal auch ein Straußenrennen: Die Formel 1 hat es nie so richtig geschafft, sich gegen die Renn-Konkurrenz in den USA durchzusetzen. Zugegeben, das Straußenrennen, das Anfang der Neunziger in Phoenix mehr Zuschauer als der gleichzeitig ausgetragene Königsklassen-Grand-Prix anzog, ist ein extremes Beispiel. Aber es ist doch erstaunlich, wie erfolglos die Formel 1 in den USA im Vergleich zu Europa ist. Man kann den Machern wahrlich nicht vorwerfen, es nicht versucht zu haben.

Insgesamt richteten die USA 55 Grands Prix aus, also fast so viele wie Frankreich (58) oder Deutschland (62). Der erste fand schon 1959 statt, Bruce McLaren hat ihn gewonnen, der Gründer des McLaren-Rennstalls. Richtig heimisch wurde die Formel 1 aber an keinem US-Austragungsort. In keinem anderen Land wurde auf mehr Strecken gefahren: Austin ist nun schon der zehnte Ort, dazu kommen Sebring, Riverside, Watkins Glen, Dallas, Detroit, Phoenix, Indianapolis, Long Beach und Las Vegas.

Team Haas erstes US-Team seit 30 Jahren

In der Saison 1982 wurden gleich drei Rennen in den USA ausgetragen: Der Große Preis der USA West in Long Beach, der Große Preis der USA Ost auf dem Stadtkurs in Detroit und der Große Preis von Las Vegas. Drei Rennen in einem Land in einer Saison: Das ist immer noch Rekord. Heute gibt es kein einziges dieser Rennen mehr.

Selbst der eigentliche Große Preis der USA fand in seiner gesamten Geschichte unregelmäßig statt. Immer wieder gab es Unterbrechungen, zuletzt zwischen 2007 und 2012. Damals wie heute hat die Rennserie in Übersee mit sinkenden Besucherzahlen zu kämpfen, seit der Rückkehr im Jahr 2012 fallen sie.

Die Veranstalter hoffen nun, dass sich das mit dem Haas F1 Team ändern wird. Der junge Formel-1-Rennstall wird beim Großen Preis der USA am Sonntag (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: Sky und RTL) in Austin sein erstes Heim-Rennen bestreiten. Es ist das erste Mal seit 30 Jahren, dass in der Formel 1 wieder ein US-amerikanisches Team vor heimischem Publikum antritt.

Übrigens: Es ist ein reiner Zufall, dass auch das bisher letzte Team den Namen Haas trug. Carl Haas, der damalige Teamchef, und Gene Haas, Unternehmer, Initiator und Namensgeber des heutigen Teams, sind nicht miteinander verwandt.

Dass ein US-amerikanischer Rennfahrer in der Formel 1 unterwegs war, ist dagegen noch gar nicht so lange her. Alexander Rossi hat in der vergangenen Saison fünf Rennen für Marussia bestritten - und holte null Punkte. Vor ihm hieß der letzte US-Amerikaner Scott Speed. Seinem klangvollen Namen wurde er nie gerecht. Trotzdem ist auch seine Geschichte erwähnenswert, denn ihr Ende ist der Beginn einer deutschen Erfolgsgeschichte.

In Austin gewannen bisher nur Vettel und Hamilton

Speed hat 2007 sein letztes von zwei Heim-Rennen bestritten, für das Team Toro Rosso. Sebastian Vettel feierte an diesem Tag sein Formel 1-Debüt. Er wurde im BMW-Sauber Achter, Speed 13. - es war das letzte Rennen überhaupt, in dem der US-Amerikaner bis ins Ziel kam. Danach schied er dreimal in Folge aus und wurde bei Toro Rosso ersetzt - durch Vettel. Der fuhr eineinhalb Jahre für den Red-Bull-Unterbau und stieg dann 2009 auf.

Vettel ist einer von nur zwei Siegern in Austin. Seit die Formel 1 2012 in die USA zurückgekehrt ist, konnten nur er und Lewis Hamilton dort gewinnen. Der Deutsche einmal, 2013, der Brite dreimal: 2012, 2014, 2015. Nico Rosberg ist dort bisher maximal Zweiter geworden. Zweimal in Folge stand er in Austin auf der Pole, zweimal in Folge wurde er Zweiter (2014 und 2015).

Die insgesamt zwölf Podestplätze in dieser Zeit teilen sich auf sieben verschiedene Fahrer auf. Die acht ersten beiden auf nur vier: Vettel, Hamilton, Rosberg - und Romain Grosjean. Der erzielte dort 2013 im Lotus mit Platz zwei das beste Ergebnis seiner Formel 1-Karriere.

Seit dieser Saison fährt Grosjean für Haas. Dass er den Erfolg von vor drei Jahren wiederholen kann, ist ziemlich ausgeschlossen. Besser als vor 30 Jahren sollte es für Haas aber auf jeden Fall laufen. Damals kam nicht einer der beiden Rennfahrer bis ins Ziel.