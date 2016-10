Hamiltons Frust Einkalkulierte Kollateralschäden

Lewis Hamilton wirkt frustriert. Der Mercedes-Pilot hat im Moment offensichtlich das Gefühl, dass sich die ganze Welt gegen ihn verschworen hat, von der Technik über die Medien bis zu den Streckenbedingungen. Das hinterlässt Spuren: Hamilton kann derzeit nicht mit absoluten Glanzleistungen auf Rückschläge antworten, sondern läuft Gefahr, sich eher auf Nebenkriegsschauplätzen zu verzetteln und sich dadurch neue Probleme zu schaffen.

Vielleicht war es typisch, dass er sich beim Großen Preis von Japan in Suzuka in den Stunden vor dem Start offensichtlich noch mehr als alle anderen darüber Gedanken machte, dass die Strecke auf "seiner" Startseite nach dem nächtlichen Regen noch deutlich nasser war als die andere. Ganz genau inspizierte der Engländer seinen Startplatz und versuchte, zusammen mit Mercedes noch eine "Trockenaktion" der Organisatoren zu initiieren. Um dann prompt wieder einmal den Start völlig zu versemmeln, die Kupplung zu schnell loszulassen, mit durchdrehenden Rädern bestraft zu werden, erst einmal auf Platz acht zurückzufallen und damit das Rennen schon verloren zu haben.

Zumindest hatte er sich diesmal danach öffentlich wieder im Griff, nahm den Fehler am Start sofort auf sich und gratulierte dem Mercedes-Team artig zum Gewinn der dritten Konstrukteurs-WM in Serie. Die Silbernen versuchen im Moment tatsächlich auch alles, ihren Noch-Weltmeister zu schützen, manchmal auch vor sich selbst.

Die "Herausforderung", sich noch einmal einer größeren Medienrunde außerhalb der Fia-Pflichtaufgaben stellen zu müssen, hatte man ihm ja schon vor dem Start abgenommen. Mit der offiziellen, aber natürlich auch einigermaßen durchsichtigen Entschuldigung, Hamilton müsse sofort nach dem Rennen mit Niki Lauda nach Europa zurückfliegen.

Hamilton sorgt bei Pressekonferenz für Eklat

Da hatte es am Samstag Abend ja einen ziemlichen Eklat gegeben, eine Fortsetzung dessen, was sich schon durch die ganze Woche seit dem Ausfall des Briten durch den Motorschaden in Malaysia durchzog: nicht gerade wohlüberlegte Medienauftritte von Hamilton. "Das Lächeln aus euren Gesichtern wird jetzt vermutlich verschwinden.", begann er seinen Auftritt im Mercedes-Hospitalty-Gebäude. "Ich bin ehrlich gesagt nicht hier, um eure Fragen zu beantworten. Viele von euch, die hier sind, haben mich immer unterstützt. Es gibt aber auch andere, die auch hier sind, bei denen das nicht so ist."

Da ging es natürlich um seinen schon ziemlich missglückten und viel kritisierten Auftritt auf der Fia-Pressekonferenz am Donnerstag, als er sich vor allem mit seinem Smartphone beschäftigt hatte, Snapchat-Kurzvideos seiner Fahrerkollegen produzierte und schließlich auf die Frage nach seiner Haltung nach seinem Motorschaden nur geäußert hatte: "Was ich dazu zu sagen habe, steht auf meiner Instagram-Seite."

Woraufhin ihn gerade die englischen Tageszeitungen heftig und vielleicht teilweise auch tatsächlich im Tonfall ein bisschen übertrieben kritisierten. In dem Punkt, das Format dieser seit Jahrzehnten gleichen, oft drögen Medienveranstaltung in Frage zu stellen, hatte Hamilton ja nicht unrecht. Der Auftritt an sich war allerdings trotzdem eher daneben und leicht kindisch.

Mercedes akzeptiert Fehlverhalten - noch

Jetzt versuchte er, sich zu rechtfertigen: "Ich hatte nicht die Absicht, mich unangebracht zu verhalten. Für mich war das einfach nur lustig, ein Scherz. Was aber dann weltweit geschrieben wurde, war respektlos. Es sitzen jetzt auch einige hier, die das gar nicht betrifft, aber die Entscheidung, die ich getroffen habe, steht. Ich habe nicht wirklich vor, hier noch öfters für solche Dinge" - sprich Medienauftritte - "zu sitzen. Sorry - und habt ein gutes Wochenende."

Noch lässt Mercedes sich derartige Auftritte gefallen: "Er soll durch das sprechen, was er auf der Strecke tut", nahm ihn Sportchef Toto Wolff erst einmal in Schutz, "seine Leistungen, die er im Auto bringt, rechtfertigen auch ein paar Kollateralschäden." Wobei eben im Moment auch die Leistungen zumindest hin und wieder unter der emotionalen Unausgeglichenheit leiden. Die mit Sicherheit wiederum eine Folge des Drucks ist, der sich immer weiter aufbaut, je größer die Gefahr für Hamilton wird, die Weltmeisterschaft an Rosberg zu verlieren.

"Diese ganzen Scharmützel neben den Strecke helfen im sicherlich nicht, sich auf seinen eigentlichen Job zu konzentrieren", stellte auch Ex-GP-Pilot Timo Glock fest. Und auch für die Akzeptanz von "Kollateralschäden" könnte es zumindest auf höchster Mercedes-Ebene irgendwann Grenzen geben.