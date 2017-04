Ferraris Erfolge in der Formel 1 Die Byrne-Innovation

Drei Rennen ist die Formel-1-Saison erst alt, aber schon jetzt lässt sich sagen: Sebastian Vettel ist im Titelrennen ganz vorne dabei. Einmal wurde er Zweiter, zweimal gewann Vettel, zuletzt in Bahrain. "Wir hatten heute das schnellere Auto", sagte Sebastian Vettel nach seinem zweiten Saisonsieg. Eine erstaunliche Aussage, ein Tag nachdem ihm die Mercedes-Konkurrenz im Qualifying - eigentlich dem Gradmesser für die wahre Geschwindigkeit - noch über vier Zehntel abgenommen hatte.

Die Erklärung: Der größte Vorteil, den Ferrari derzeit vor den Silberpfeilen hat, liegt im schonenden Umgang mit den Reifen. Was sich in der Qualifikation auf einer schnellen Runde noch nicht bemerkbar macht und so auch die drei Polepositions für Mercedes in drei Rennen ermöglichte, wird im Rennen offensichtlich: Vor allem mit schwerem Auto zu Beginn eines Grand Prix kommt Ferrari mit dem Pirelli-Gummi der Generation 2017 wesentlich besser zurecht. Weniger Reifenverschleiß ermöglicht Ferrari mehr strategische Möglichkeiten, der sogenannte Undercut war in Bahrain der Schlüssel zum Sieg. Da fiel es auch nicht mehr ins Gewicht, dass Lewis Hamilton in der Endphase mit leichtem Auto wieder ebenbürtig oder sogar etwas schneller war.

Aber woher rührt die Überlegenheit des Ferrari auf diesem Gebiet? Das Temperaturfenster, in dem die Reifen optimal funktionieren und weniger abbauen, ist in diesem Jahr enger geworden, liegt nur noch in einem Fenster von weniger als 20 Grad. Und den trifft Ferrari derzeit bei nahezu allen Bedingungen: warm, kalt, voller Tank, leerer Tank, harte Mischung, weiche Mischung - die Temperatur passt.

imago sportfotodienst Ferraris technischer Berater Rory Byrne

"Ein typisches Zeichen der Handschrift von Rory Byrne", sagt der Sky-Experte Marc Surer. "Dessen Autos wiesen schon früher oft diese spezielle Charakteristik auf." Früher, das war in den großen Michael-Schumacher-Zeiten zunächst bei Benetton und dann bei Ferrari: Da stand zwar meistens Ross Brawn als das "Technikgenie" an Schumachers Seite im Blickpunkt des Interesses. Aber viel technischer Input gerade in Aerodynamik-Lösungen kam von Byrne, einem Südafrikaner, der sich gerne im Hintergrund hielt.

Jetzt ist Byrne zwar offiziell nur "technischer Berater" bei Ferrari, hat aber offensichtlich bei der Konstruktion des neuen Autos doch entscheidenden Einfluss gehabt: "Auch die innovativen Seitenkästen sind typisch für Byrne", sagt Surer. Hier riskierte man bei den Roten angesichts des neuen Aerodynamik-Reglements mehr, fand im Bereich Seitenkästen und Luftleitbleche eine einzigartige Lösung der Vorgaben, die die Konkurrenz schon bei den ersten Testfahrten verblüffte und offenbar das Reglement optimal ausreizt.

"Puzzleteile passend zusammengesetzt"

Byrne zurückgeholt und ihm dann auch die entsprechenden Freiheiten gegeben zu haben, war ein wichtiger Schachzug der Ferrari-Führung - vor allem des neuen Technikchefs Mattia Binotto.

Dessen Kompetenz wurde zwar im vergangenen Jahr im Fahrerlager noch von einigen angezweifelt, weil er als reiner Motorenmann galt. Doch Günther Steiner, der als Teamchef von Ferraris B-Team Haas äußerst eng mit Maranello zusammenarbeitet und auch viel von den dortigen inneren Entwicklungen mitbekommt, weiß: "Binotto ist ein sehr guter technischer Manager. Er hatte von Anfang an einen konsequenten Plan und hat die ganzen Puzzleteile passend zum Gesamtbild zusammengesetzt."

Deshalb könne man die Fortschritte auch nicht an einzelnen Dingen, etwa nur am Chassis oder nur am Motor, festmachen. "Es ist einfach alles zusammen. Ferrari hat früh in der letzten Saison angefangen, das Auto für nächstes Jahr zu entwickeln und wusste genau, wo sie ansetzen mussten."

imago/ Kolvenbach Ferraris Technikchef Mattia Binotti

Ein Faktor für den geringen Reifenverschleiß ist die extrem gute Straßenlage des Ferrari. Die fiel Beobachtern schon bei den Testfahrten in Barcelona auf und bestätigte sich seitdem immer wieder. In den sehr schnellen Kurven in China etwa, wo Mercedes-Sportchef Toto Wolff beobachtete: "Die Fahrer lenken einmal ein, das Auto liegt wie ein Brett und fährt ohne Zucken um die Kurven." Und genau das ist es auch, was die Reifen schont.

Wie viel dazu der spezielle flexible Ferrari-Unterboden beiträgt, weiß die Konkurrenz nicht. Über den wird schon gerätselt, seitdem Ferrari bei den Barcelona-Tests einen zwei Meter langen Carbon-Streifen mit Temperaturfühlern daran befestigte - wozu das gut war, konnte bis heute niemand entschlüsseln. Und die gewissen Verformungen des einen Außenteils, die wohl die Luftströmung unter dem Auto abschirmen und so für mehr Abtrieb sorgen, treten während der Messungen des Weltverbands Fia nicht auf - alles legal also bis jetzt.

Die "Spionageaktivitäten" der Ferrari-Rivalen, ob über spezielle Fotos oder TV-Aufnahmen, haben aus deren Sicht also noch nicht viel Verwendbares hervorgebracht: Weder bekam man handfeste Beweise, um Vettel und Co. bei der Fia etwas anhängen zu können. Noch gewann man entscheidende Erkenntnisse, um die Ferrari-Tricks einfach kopieren zu können. Denn um ein System erfolgreich nachzubauen, muss man es erst einmal selbst hundertprozentig verstehen.

Ferraris Vorteil in den Rennen wird deshalb andauern.