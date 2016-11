Formel-1-Saisonrückblick Vettels Verwandlung

Formel Farce: Ohne Not änderte die Strategiegruppe der Formel 1 zu Beginn der Saison den Qualifying-Modus. Dabei sollten Schritt für Schritt die langsamsten Fahrer ausscheiden und der Kampf um die Spitzenplätze Spannung garantieren. In Australien und Bahrain zeigte sich das Gegenteil: In der Boxengasse staute sich der Verkehr, alle Piloten fuhren früh eine schnelle Zeit und stiegen dann aus, um Reifen zu schonen. Erst ein Protestbrief der Teams stimmte die Regelhüter um - beim dritten Rennen in China wurde wieder im bewährten System gefahren.