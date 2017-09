Streit um den Renn-Kalender Letztes Rennen in Malaysia - wie geht es weiter in der Formel 1?

"Thank you, Malaysia." Mercedes hatte dank des malaysischen Hauptsponsors Petronas stets eine besondere Bindung zum Rennen in Sepang und verabschiedet sich nach 19 Jahren mit dieser Botschaft. Auch Lewis Hamilton sagt, er werde die Herausforderung dieser Hitzeschlacht vermissen. Viele seiner Fahrerkollegen haben weniger Probleme damit, dass am kommenden Sonntag zum letzten Mal der Große Preis von Malaysia ausgetragen wird. Die Strecke hat für sie keine Alleinstellungsmerkmale, zu wenig Atmosphäre, die Rennen leiden unter Zuschauermangel.

1999, als Malaysia zum ersten Mal im Formel-1-Kalender auftauchte, war das Rennen der Beginn einer neuen Ära: Der ehemalige Chef-Promoter Bernie Ecclestone setzte auf "exotische" Rennen in Ländern ohne Motorsporttradition. Zahlungswillige Regierungen sahen in der Formel 1 eine gute Möglichkeit, eine Imageverbesserung für ihr Land zu erreichen. Es folgten Austragungsorte wie China, Bahrain, Abu Dhabi, Singapur sowie die mittlerweile wieder gestrichenen Rennen in Korea, Indien und in der Türkei. In den vergangenen Jahren kamen noch Russland und Aserbeidschan hinzu.

Nun will auch Malaysia nicht mehr, trotz laufenden Vertrags. Die Politik zog die Reißleine, weil sie die Verluste nicht mehr tragen wollte. Wobei den Formel-1-Verantwortlichen der Rückzug gar nicht so ungelegen kommt: So konnte man für 2018 die Rennen in Frankreich und Deutschland problemlos zurück in den Kalender bringen, ohne die Zahl von maximal 21 Rennen, die derzeit festgelegt ist, zu überschreiten. Ob diese Zahl in Zukunft bleibt, ist freilich nur eine von mehreren Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen.

Wie viele Rennen wird es in Zukunft geben?

Gleich nach ihrer Machtübernahme kündigten die Verantwortlichen von Liberty Media an, den Kalender auf bis zu 25 Saisonrennen ausweiten zu wollen - und versuchten, das den Teams mit dann erhöhten Einnahmen schmackhaft zu machen. Doch von dort kam sofort deutlicher Widerspruch: Trotzdem zu teuer, man brauche dann alle Mitarbeiterstäbe doppelt, weil 25 Rennen im Jahr mit dem verbundenen Reisestress keinem Mitarbeiter zuzumuten wäre. 21 bleibt für die Rennställe das Maximum.

Und außerdem, so geben Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff stellvertretend für viele seiner Kollegen zu bedenken: "Wir müssen auch aufpassen, dass wir keine Übersättigung produzieren", sagt der Österreicher. "Bei 25 Rennen im Jahr verliert dann jedes einzelne auch immer mehr an Wert." Da auch Ross Brawn, der aus der Formel 1 kommt und in der Liberty-Führung für sportliche Belange zuständig ist, einer extremen Ausweitung des Kalenders skeptisch gegenübersteht, spricht derzeit mehr dafür, dass die derzeitige Regelung bestehen bleibt.

Wer bleibt - wer geht?

Liberty möchte die historischen Klassiker in Europa erhalten, um das dortige Stammpublikum der Formel 1 nicht zu verlieren. Trotzdem sind zumindest zwei davon aus finanziellen Gründen gefährdet: Silverstone, wo der Veranstalter ja mit schöner Regelmäßigkeit mit Ausstieg droht, und der deutsche Grand Prix. Der Vertrag mit Hockenheim - für ein Rennen alle zwei Jahre - läuft im kommenden Jahr aus, mit dem Nürburgring gab es nie eine Einigung. Und ob Hockenheim bereit ist weiterzumachen, sollte 2018 nicht zumindest eine "schwarze Null" in der Bilanz stehen, ist ungewiss. Aber vielleicht sind ja die Fans von Max Verstappen die Rettung, die in diesem Jahr europäischen Veranstaltern wie Barcelona oder Spa zusätzliche Einnahmen bescherten.

Immer wieder Diskussionen gibt es auch um Brasilien, wo die Politik angesichts der Krise im Land nicht mehr so viel Geld in das Rennen stecken will. Andererseits wurde gerade in den vergangenen Jahren viel in die Modernisierung der Rennstrecke in Interlagos investiert, und Brasilien mit seiner großen Formel-1-Tradition ist auch für die Rechte-Inhaber ein wichtiger Markt. So wird man dort versuchen, Lösungen zu finden. Von den anderen zeitweise in Frage stehenden Rennen haben Singapur (bis 2021), Montréal (bis 2029), Sotschi (2025) und zuletzt Shanghai (2020) ihre Verträge gerade erst verlängert.

Welche Strecken könnten dazu kommen?

Vor allem in den USA möchte Liberty die Formel 1 in Zukunft breiter aufstellen, träumt vor allem von Stadtrennen, speziell in New York oder Las Vegas. Wie weit so etwas logistisch aber tatsächlich möglich ist, wie viele Städte am Ende wirklich die Genehmigung geben würden, das Stadtgebiet über längere Zeit durch Absperrungen lahmzulegen, muss sich dann noch zeigen. Selbst die Formel E mit ihren Ein-Tages- Events hat an vielen Orten zu kämpfen, speziell in Europa.

Insofern ist auch ein kürzlich vorgestelltes Projekt eines möglichen Stadtrennens in Kopenhagen mit Vorsicht zu genießen. Immer wieder angedacht wird auch eine Rückkehr auf den afrikanischen Kontinent. In Kyalami in Südafrika war die Formel 1 bis 1993 zu Gast. Dort ist die Basis der Strecke zwar noch vorhanden, ein Umbau auf heutige Standards würde aber hohe Investitionen erfordern. Angedacht wurde auch schon mal eine komplett neue Strecke in Nordafrika, etwa in Marokko.

Auf allzu viele Änderungen muss sich der Formel-1-Fan vorerst nicht einstellen.