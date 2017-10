Konflikt mit Teamkollege Pérez Ocon erhält Morddrohungen

Der französische Formel-1-Pilot Esteban Ocon hat nach eigener Aussage Morddrohungen von Fans seines Teamkollegen Sergio Pérez erhalten. Am kommenden Sonntag (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL und Sky) steigt nun das Heimrennen des Mexikaners, deshalb wird der Force-India-Pilot im Laufe des gesamten Wochenendes von Bodyguards beschützt. Zudem erhält Ocon auf dem Weg zur Strecke eine Polizeieskorte, sein Wagen ist gepanzert.

"Seit dem Rennen in Aserbaidschan war ich Ziel vieler Morddrohungen", sagte Ocon, der sich mit Pérez in dieser Saison einige hitzige Duelle auf der Strecke geliefert hatte. In Aserbaidschan und Belgien kollidierten die Teamkollegen, seitdem gilt für beide Piloten eine Stallregie. Kämpft das Duo direkt gegeneinander, entscheidet Force India, wer den Vorzug erhält. Sportliche Überholmanöver sind demnach untersagt.

Nach Mexiko reiste Ocon einen Tag später als zunächst geplant. "Wir mussten Vorsichtsmaßnahmen treffen, um Probleme zu vermeiden", sagte er. Noch sei "alles in Ordnung und ich hoffe, dass es das ganze Wochenende so sein wird". In der WM-Wertung liegt Ocon auf Platz acht, 13 Punkte hinter Pérez. Er rechnet damit, dass er an der Strecke in Mexiko-Stadt nicht freundlich empfangen wird. "Solange sie keinen Stein auf meinen Kopf werfen, ist alles okay", sagte Ocon im Scherz.

Perez versuchte indes die Stimmung zu beruhigen und sagte, das Verhältnis zu Ocon habe sich normalisiert: "Es bleibt Sport und ich denke, die Fans werden ihn unterstützen." Force India hat sich in dieser Saison überraschend früh den vierten Platz in der Konstrukteurswertung gesichert.