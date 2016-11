Formel 1 Franzose Ocon sticht Wehrlein aus

Der französische Mercedes-Nachwuchsfahrer Esteban Ocon wechselt nach dem Saisonende der Formel 1 von Manor zu Force India. Der 20-Jährige übernimmt bei dem indischen Team das freiwerdende Cockpit von Nico Hülkenberg, der ab 2017 für Renault fährt. Ocon unterschrieb nach Force-India-Angaben einen "Vertrag über mehrere Jahre". Er wird Teamkollege des Mexikaners Sergio Pérez.

Ocon stammt wie sein aktueller deutscher Manor-Teamkollege Pascal Wehrlein aus der Fahrer-Nachwuchsschule von Mercedes. Manor und Force India sind Mercedes-Partner.

Für Wehrlein hat sich eine Beförderung zu einem besseren Team vorerst erledigt. Der 21 Jahre alte DTM-Champion galt als aussichtsreicher Kandidat als Hülkenberg-Nachfolger. Ocon, der ebenfalls in der DTM fuhr, stieg erst Mitte der laufenden Saison in die Königsklasse des Motorsports auf. Er hatte bei Manor nach der Sommerpause den Indonesier Rio Haryanto ersetzt.

