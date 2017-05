Formel-1-Fahrer Verstappen "Ich will mehr"

Max Verstappen wird in seiner Karriere immer gerne nach Barcelona zurückkehren. Hier feierte der damals 18 Jahre alte Niederländer in seinem ersten Rennen für Red Bull gleich seinen ersten Sieg. Seitdem ist ein Jahr vergangen - und Verstappen wartet auf weitere Erfolge. "Es war eine schöne Erfahrung", sagte er vor dem Großen Preis von Spanien, auf die Vergangenheit angesprochen. "Aber ich bin nicht hier für einzelne Siege. Ich will mehr."

Etwas gequält wirkte Verstappen bei dieser Antwort, er weiß um die Unterlegenheit seines Autos. In der vergangenen Saison war die Dominanz von Mercedes erdrückend. Siege anderer Teams waren wie in Barcelona nur denkbar, wenn sich die Rivalen Lewis Hamilton und Nico Rosberg gegenseitig von der Strecke schossen. 2017 aber, da sollte für Red Bull alles besser werden.

Es kam anders. Design-Guru Adrian Newey gelang doch kein großer Wurf, stattdessen hat Ferrari im Winter am besten gearbeitet. Die Formel 1 freut sich über den Zweikampf zwischen der Scuderia und Mercedes, nur Red Bull fährt weiter hinterher. Beim letzten Rennen in Sotschi wuchs der Rückstand auf die Spitze im Qualifying auf 1,7 Sekunden an. Ein Debakel.

Zweiter Saisonstart in Barcelona

Nun ist der Europa-Auftakt der Formel 1 in Barcelona traditionell das Rennen, in dem die Teams mit ersten Änderungen oder Updates aufwarten. So auch Red Bull. Verstappen legte viel Hoffnung in den zweiten Saisonauftakt. Es kursierten sogar Gerüchte, der im englischen Milton Keynes ansässige Rennstall würde es nicht bei einer Entwicklungsstufe des RB 13 belassen, sondern mit so vielen Änderungen anreisen, dass man den Unglückswagen direkt in RB 14 umtaufen könnte.

Getty Images Max Verstappen in Barcelona

Verstappens Laune besagte etwas anderes. Er relativierte den Umfang des Updates und erhöhte den Druck auf sein Team: "Wir müssen uns überall verbessern, es muss in allen Bereichen schneller werden." Fahrerkollege Daniel Ricciardo bestätigte die verhaltene Einschätzung Verstappens. "Wir stehen dort, wo wir auch vorher waren", sagte der Australier zu Red Bulls Rolle hinter Ferrari und Mercedes. "Wir hoffen natürlich, etwas näher dran zu sein." Allerdings präsentierten die Silberpfeile in Barcelona die meisten Neuerungen, die im Training schon erstaunlich gut funktionierten.

Red Bull war seit Saisonstart vor allem darum bemüht, die Reifen rascher und konstanter in den Temperaturbereich zu bekommen, der schnelle Runden garantiert. Dafür gibt es nun kleinere Änderungen am Fahrwerk und in Sachen Aerodynamik, den Effekt wird man erst in der Qualifikation sehen. Das größere Problem liegt für Red-Bull-Sportchef Helmut Marko ohnehin ganz woanders. Der Motor von Renault verantwortet den größten Anteil am massiven Rückstand in Sotschi, der französische Hersteller ist jedoch ohne Neuerungen nach Barcelona gekommen und kann auch noch nicht sagen, wann ein Update kommen wird.

Was plant Vater Jos Verstappen?

Geduld ist gefragt. Das ist aber weder die Stärke von Max Verstappen noch die seines Vaters Jos, der die Karriere seines Sohns generalstabsmäßig plant. Verstappen junior handelt sich für seine unbeherrschte Fahrweise immer wieder Tadel anderer Piloten ein. Nur so sind aber Höhepunkte wie in China möglich, als er von Platz 16 aus noch auf das Podium fuhr. Die Formel 1 befindet sich auch wegen Verstappen wieder im Aufwind - der WM-Titel 2017 ist trotzdem unrealistisch.

Vater Jos soll deshalb schon einmal bei Ferrari vorgefühlt haben, immerhin laufen dort die Verträge beider Fahrer aus - und zumindest bei Kimi Räikkönen scheint eine Verlängerung unwahrscheinlich. Die Scuderia, vor wenigen Monaten noch in einer tiefen Krise, ist für Verstappen wieder attraktiv geworden. Allerdings läuft sein Vertrag bei Red Bull noch bis 2018 und soll, wie Sportchef Marko der "Auto Bild" verriet, keine Ausstiegsklausel haben.

Wenn der ungeduldige Verstappen aber noch anderthalb Jahre in einem unterlegenen Auto fahren muss, droht Streit. Auf und neben der Strecke.