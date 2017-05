Fan-Feste in der Formel 1 Schönes Beiwerk, mehr aber auch nicht

Ein Roboter, zwei Meter groß und mit gewohnt menschlicher Anmutung, wird von einem strengen Bodyguard umhergefahren. Plötzlich springt er - scheinbar unbemerkt - ab, rollt auf eine Frau zu, spricht sie an, streichelt ihr über den Kopf, singt "Another one bites the dust" von Queen und versprüht als Abschlussgag etwas Wasser. Es bildet sich eine Menschentraube, Smartphones werden gezückt.

Die Formel 1 beschreitet beim Großen Preis von Spanien in Barcelona neue Wege. Ein Fan-Fest soll die Zuschauer in den Pausen unterhalten und so auch dafür sorgen, dass wieder mehr Fans an die Strecken kommen. Der Roboter ist nur ein Detail, aber die Formel 1 will wieder mehr Nähe zeigen, nicht mehr so abgehoben wirken.

Die Idee stammt von den neuen Besitzern. Auf den auf Gewinnmaximierung fokussierten Bernie Ecclestone folgte Liberty Media mit dem Dreigestirn Chase Carey, Sean Bratches und Ross Brawn. Liberty ist ein amerikanisches Unternehmen, das sehr viel von Showmaximierung versteht. Eigentlich wollten die neuen Eigner auch die vielen komplizierten Regeln der Formel 1 verändern, aber laufende Verträge lassen keine Neuausrichtung vor 2020 zu. Also soll zunächst nur die Show verbessert werden.

"Die Formel 1 befindet sich im Wandel"

Das Fan-Fest wird hinter der Haupttribüne am Circuit de Catalunya gefeiert. Dort, wo die Zuschauer schon im vergangenen Jahr die Merchandising-Produkte aller Teams erwerben konnten. Diese Stände mussten nicht weichen, noch immer werden dort überteuerte Kappen, Shirts oder Uhren verkauft. Die Teams mussten aber etwas zusammenrücken, denn nun gibt es auch die Möglichkeit, Reifenwechsel zu simulieren, mit einer 200 Meter langen Seilbahn über das Fans-Fest zu schweben oder auf einer Bühne Livemusik zu hören.

"Die Formel 1 befindet sich im Wandel und das Rennen in Spanien ist ein Meilenstein in der Historie", sagt Bratches, in der neugestalteten Formel-1-Spitze für Marketing zuständig. "Wir haben uns darauf konzentriert, die Fans näher an die Action zu bringen und den Sport allgemein attraktiver zu gestalten."

Das scheint tatsächlich gelungen zu sein. Ferraris Rückkehr an die Spitze, Max Verstappens Aufstieg, optisch ansprechende Autos - all das hat der Formel 1 dezent neues Leben eingehaucht. Auch in Deutschland freut sich der übertragende Free-TV-Sender RTL über leicht steigende Zuschauerzahlen.

Kann die Show an den Strecken auch ein Faktor werden?

Langjährige Formel-1-Fans befürchteten nach den Ankündigungen von Liberty Media schon einen Schritt in Richtung Disney World, eine Entwertung des Sports zugunsten des Spektakels. Davon kann in Barcelona keine Rede sein. Im Fahrerlager wird am ehesten über den Platz des neuen Bier-Sponsors Heineken diskutiert, der sein Zelt direkt neben dem Motorhome von Red Bull aufbauen durfte. Die Österreicher sind ja letztlich auch in der Formel 1, um ein Getränk zu verkaufen.

Den Fans ist das egal. Eine kurze Umfrage unter Zuschauern, die sich am Freitag das Training in Barcelona angeschaut haben, hat ein einheitliches Bild zu Roboter, Seilbahn und Co. ergeben. Schönes Beiwerk, mehr aber auch nicht. Pablo aus der Nähe von Barcelona sagt stellvertretend: "Ich wusste nichts von dem Fan-Fest und hätte meine Karte so oder so gekauft."

Genau hier liegt die Krux für Liberty Media. Eingefleischte Motorsport-Anhänger werden die Formel-1-Rennen weiter besuchen, neue Zielgruppen werden jedoch nicht mit einem Unterhaltungsprogramm an die Strecken gelockt. Das Problem liegt in der Preisstruktur der Eintrittskarten - und die wiederum an den hohen Antrittsgebühren für die Veranstalter.

Wer aktuell Karten für das Ende August stattfindende Traditionsrennen in Spa-Francorchamps erwerben möchte, muss beispielsweise für einen Stehplatz am Renntag 139 Euro, für einen Tribünenplatz auf der Innenseite der Strecke am gesamten Wochenende 319 Euro oder einen VIP-Platz am Qualifying-Tag an der berühmten Eau Rouge 755 Euro bezahlen.

Die Formel 1 bleibt ein teures Vergnügen. Auch wenn der Roboter "The show must go on" singt.