Rücktritt vom Rücktritt Massa fährt doch weiter für Williams

Felipe Massa will einem Medienbericht zufolge seine Formel-1-Karriere bei Williams nun doch fortsetzen. Damit würde der Brasilianer den Weg für den Finnen Valtteri Bottas ins Mercedes-Cockpit des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg frei machen. Massa habe sich entschieden, das Comeback-Angebot von Williams anzunehmen, berichtete das Internet-Fachportal motorsport.com. Eigentlich hatte der 35-Jährige am Ende der abgelaufenen Saison seine Laufbahn in der Königsklasse beendet.

Doch das Mercedes-Angebot für Bottas, der als Wunschkandidat für die Rosberg-Nachfolge gilt, brachte Williams in die Bredouille. Bottas hat zwar für 2017 einen Vertrag bei Williams, bei einer Freigabe für einen Wechsel würde das britische Traditionsteam wohl aber künftig seine Mercedes-Motoren zu einem deutlich günstigeren Preis bekommen. "Wir würden Valtteri nur gehen lassen, wenn eine erfahrene, vernünftige Alternative verfügbar wäre, so jemand wie Felipe Massa", hatte Team-Vizechefin Claire Williams zuletzt gesagt.

Massa hat bislang 250 Grand Prix absolviert und elf davon gewonnen. Sein Debüt gab er 2002 in Australien. 2008 fuhr er bis zum Saisonende um den Titel mit, ehe er sich in einem dramatischen Finale in seiner Heimatstadt São Paulo Lewis Hamilton geschlagen geben musste.