Formel 1 Alonso droht McLaren mit Abschied

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat Kritik an seinem Rennstall McLaren-Honda geübt. "Wir sind angetreten, um Weltmeister zu werden. Nach drei Jahren müssen wir sagen, dass wir das Ziel verfehlt haben. Es muss sich etwas ändern. Für das Team, für mich", sagte er in Montréal: "Wenn man nicht erkennen kann, dass sich Dinge zum Positiven wandeln, muss man sich vielleicht ein anderes Projekt suchen."

Genau wie sein Teamkollege Stoffel Vandoorne hat der Spanier vor dem siebten Lauf der Saison noch keinen WM-Punkt auf dem Konto. Das Chassis des McLaren-Rennwagens wurde zuletzt zwar stark verbessert, doch dem Motor fehlen weiterhin 90 PS auf die Spitzenteams.

McLaren-Boss Zak Brown äußerte daher zuletzt Zweifel an einer weiteren Zusammenarbeit mit den japanischen Motorenbauern. Ein für den Grand Prix von Kanada am Sonntag (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) angekündigtes Upgrade des V6-Turbo-Aggregats musste verschoben werden. "Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, etwas zu ändern", sagte Alonso zu Sky Sports in Bezug auf die Motorenkooperation seines Arbeitgebers: "McLaren gehört an die Spitze und sollte um den Titel kämpfen."

"Ich habe meine Fähigkeiten verfeinert"

Trotz seines Ärgers derzeit sieht sich Alonso auch die nächsten Jahre weiter im Rennsport. "Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Mein Ziel hat sich nicht geändert, ich will meinen dritten WM-Titel als Fahrer gewinnen", sagte der F1-Champion von 2005 und 2006: "In den letzten Jahren habe ich meine Fähigkeiten verfeinert, ich weiß, dass ich es noch kann."

Das habe er auch bei seinem Ausflug zum Indy 500 gezeigt, als sich der 32-malige Grand-Prix-Sieger in kürzester Zeit an die neuen Umstände gewöhnte. Bis der Honda-Motor streikte. "Ich war bei der Musik, ich habe das tollste Autorennen der Welt angeführt, ich darf zufrieden sein", sagte Alonso.

Klar scheint, dass Alonso auch weiterhin hinter dem Steuer sitzen wird - wenn auch vielleicht nicht mehr bei McLaren. "Ich liebe den Rennsport, und ich werde dem Sport noch lange verbunden bleiben", sagte Alonso: "Ich habe gezeigt, dass ich in jeder Serie gewinnen kann."