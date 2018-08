Formel 1 McLaren bestätigt Sainz als Alonso-Nachfolger

Zwei Tage nach der Rücktrittsankündigung des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Fernando Alonso zum Saisonende hat dessen Rennstall McLaren die Nachfolge geregelt. Wie das Traditionsteam bekanntgab, wird Alonsos spanischer Landsmann Carlos Sainz jr. im kommenden Jahr den Platz des 37-Jährigen einnehmen. Der Sohn von Rallye-Legende Carlos Sainz unterzeichnete bei McLaren einen Vertrag über mehrere Jahre.

"Ich freue mich, endlich bestätigen zu können, dass ich ab der Saison 2019 ein McLaren-Fahrer sein werde. Ich bin sehr gespannt auf das nächste Kapitel meiner Karriere", sagte der 23 Jahre alte Sainz, der aktuell bei Renault Teamkollege des Deutschen Nico Hülkenberg ist. "Carlos bringt die perfekte Mischung aus Jugend und Erfahrung mit", sagte McLaren-Boss Zak Brown.

ZOLTAN BALOGH/EPA-EFE/REX/Shutterstock Carlos Sainz (rechts) neben Fernando Alonso

"Ich bin ein McLaren-Fan, solange ich mich erinnern kann. Es ist etwas ganz Besonderes, dass ich als Teil der nächsten Generation spanischer Rennfahrer am Steuer eines McLaren Platz nehmen werde", sagte Sainz, dessen Renault-Cockpit 2019 an den Australier Daniel Ricciardo (derzeit Red Bull) geht.

Sainz bestreitet aktuell sein viertes Jahr in der Motorsport-Königsklasse, mit 30 Punkten belegt er neun Rennen vor Saisonende den elften Rang in der Fahrer-WM.

An wessen Seite der Spanier nächstes Jahr fahren wird, ist noch ungewiss. McLaren will "zu gegebener Zeit" seine komplette Fahrerriege bekanntgeben. Kandidaten sind der aktuelle zweite Mann Stoffel Vandoorne und Nachwuchspilot Lando Norris aus Belgien und England.

Alonso, Weltmeister von 2005 und 2006, verabschiedet sich zum Ende dieses Jahres aus der Formel 1. Er dürfte 2019 die sogenannte Triple Crown in Angriff nehmen. Dieses Kunststück beinhaltet Siege bei den Klassikern Indy500, dem Großen Preis von Monaco in der Formel 1 und auf der Langstrecke in Le Mans. Nur noch das Indy500 fehlt Alonso.